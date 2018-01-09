Пенсии и зарплаты в 2018 году будут расти быстрее инфляции - Розенко

Обеспечение роста социальных стандартов более высокими темпами, чем инфляция - это одна из приоритетных задач Государственного бюджета на 2018 год. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

"Главное для нас - обеспечить, чтобы уровень социальных стандартов (прежде всего зарплат и пенсий) рос более высокими темпами, чем инфляция. Это наша принципиальная позиция, это является одним из приоритетов, в том числе бюджета 2018 года", - подчеркнул он.

Розенко напомнил, что в 2017 году рост реальной заработной платы на 20% опередил уровень инфляции.

Вице-премьер также отметил, что после повышения минимальной зарплаты до 3200 грн и повышения зарплат всех категорий работников доходы Пенсионного фонда Украины выросли, что дало возможность внепланово, с 1 октября 2017 года, осуществить осовременивание пенсий.

"Аналогично мы будем действовать и в 2018 году: есть прогнозируемые параметры Госбюджета, есть прогнозируемый рост соцстандартов, но как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в Пенсионном фонде и Государственном бюджете, мы, безусловно, эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий", - заверил Розенко.

Напомним, в Кабмине предложили осуществить осовременивание военных пенсий "задним числом".