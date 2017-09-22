Пенсии осовременят в октябре, даже если Рада не проголосует вовремя, - Розенко

Осовременивание пенсий будет проведено согласно предварительному графику

Об этом в эфире одного из каналов заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко, передает Эспрессо.TV.

"Действительно, мы обещали, что с 1 октября пройдет осовременивание пенсий. Я хочу вам сказать, что если Верховная Рада даже в середине октября это решение примет мы проведем осовременивание с 1 октября", - сказал Розенко.

По его словам, у Пенсионного фонда сегодня есть все возможности провести перерасчет пенсий "задним" числом.