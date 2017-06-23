Пенсионная горе-реформа: Гройсман взял за аналог советскую модель

Правительство Владимира Гройсмана внесло в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе. Что же теперь будет...Сейчас расскажем.

Украинцы - это казацкий народ, а если уже вспомнили о казаках, то стоит, наверное, напомнить, что казаки очень много взяли от тюрков и татар. Даже самое слово "казак" это татарское слово. Поэтому, нужно всегда помнить хорошую татарскую или точнее тюрскую традицию, что "четвертый сын остается в юрте". Другими словами, пожилых родителей содержит четвертый сын, три других делают карьеру в разных сферах и, как говорится, меньше всего думают о своих стариках. Зато четвертый сын заботится о пожилых родителях и обеспечивает им сытую и беззаботную старость.

Если так случилось, что в вашей семье нет четырех сыновей, то и на это в народной мудрости, есть готовый ответ, который гласит просто "вы так прогневили Бога, что он вам не дал четвертого сына". Не знаю, знает ли наш премьер-министр Украины Владимир Гройсман, что его пенсионная реформа, явно списана с татарской модели. Если родителей не будут содержать дети, то "за что же вы так прогневили Бога, что получили такую власть и с такими премьерами реформаторами".

То, что Гройсман называет пенсионной реформой, ничего общего не имеет с реформой. Фактически, правительство Украины предлагает сохранить советскую модель солидарной пенсионной системы, чуть-чуть ее подлатав. Как результат, ничего хорошего с этого не получится. Неэффективность солидарной пенсионной системы украинцы могут наблюдать в течении всего периода существования Украины. Солидарная система фактически нивелируют хороший и честный труд. Человек может всю жизнь честно работать и с него зарплаты постоянно удерживаются налоги в Пенсионный фонд, но когда он выходит на пенсию, то фактически получает такую же нищую пенсию, как и тот, кто большую часть получал зарплату в "конверте" и реально, если и работал, то формально получал минимальную зарплату. Вот эту пагубную систему пенсионная реформа Гройсмана оставляет. Поэтому все эти разговоры, что данная пенсионная реформа будет стимулировать работать "по белому" просто смешит.

Повышение необходимого страхового пенсионного стажа с 25 до 35 лет не может стимулировать работать "по белому". Ибо человеку, проработавшему 35 лет, фактически обещают только минимальную пенсию, которая в Украине на уровне африканских стран.

Какой смысл человеку честно работать и платить налоги в Пенсионный фонд, когда потом ему обещают супер-нищенскую пенсию и рассказы о реформах. Проще самому работать неофициально, получать более высокую зарплату в "конверте" и часть денег с этого "конверта" откладывать на пенсию. В этом случае, всегда можно накопить на пенсию больше, чем ожидать госпенсию. Ибо фактически сумма денег, которую простой украинцев отдает в Пенсионный фонд в течении своей трудовой деятельности значительно больше того, что он может сам себе накопить, если не будет платить налоги. И это факт.

Сложно даже подсчитать, сколько раз говорили и рассказывали, что нужно отказываться от советской солидарной пенсионной системы и переходить на европейскую модель персональной накопительной системы, где налоги, которые удерживают у работника в пользу Пенсионного фонда не разворовываются на пенсии для министров и депутатов, а идут на персональный пенсионный счет работника. Как результат все его налоги не пропадают, а накапливаются и четко учитываются. В этом случае, действительно работнику выгодно работать "по белому" и платить налоги на СВОЙ персональный пенсионный счет. Но тогда бедными будут министры и разного рода аферисты и депутаты, которым будет тяжело получать супер-пенсии. Но именно этого и не хочет Гройсман. Явно переживает за свою пенсию.

Что касается измерения базы расчета пенсий, то это будет сделано один раз и фактически ничего радикально не меняет. Около одного миллиона пенсионеров, которые очень давно вышли на пенсию и кому ее считали по зарплате десятилетней давности получают доплату тысячу гривен. Что явно обрадует пенсионеров. Но у нас около 13 млн. пенсионеров и из них 60% вообще не получат никаких надбавок, так как по новой пенсионной реформе Гройсмана у них и так большие пенсии. Всем же обещают с 1 октября 2017 года поднять пенсии всем на 64 грн.

Это беда, когда власть не хочет проводить настоящую реформу и ликвидировать свою "кормушку" в Пенсионном фонде. Если действительно сделать настоящую пенсионную реформу и запустить персональные пенсионные счета, то тогда те молодые люди, которые сейчас работают, действительно при выходе на пенсии будут получать их в Украине, как ЕС. Ибо сам механизм запуска накопительных пенсионных счетов требует много времени. Но пока Гройсман предлагает всем украинцам задуматься о "четвертом сыне", ибо надежды на наших горе- реформаторов нет никакой. Уничтожить экономику Украины это они умеют, а вот сделать что-то умное, даже если это из опыта ЕС, они не могут.

Александр Охрименко

Экономист