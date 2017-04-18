Пенсионная реформа: чего ждать украинцам

В Украине с 2018 может начаться пенсионная реформа. Ее проведения требует Международный валютный фонд, к тому же она нужна самой стране. Украинцев больше всего интересует, будет ли повышен пенсионный возраст. Власти утверждают, что не будет. Однако это не значит, что фактический возраст выхода на пенсию не увеличится.

В Украине грядет пенсионная реформа. Ее проведения, для продолжения сотрудничества, требует Международный валютный фонд (МВФ). Предполагается, что она вступит в силу с 1 января 2018 года.

Согласно меморандуму МВФ, закон о пенсионной реформе должен быть принят Верховной Радой до конца апреля текущего года, однако, учитывая, что пленарных заседаний в парламенте не предвидится до 16 мая, это сделать не удастся. С другой стороны, Украина и раньше не особо соблюдала сроки выполнения своих обязательств перед фондом, и речь часто шла не о неделях, а месяцах и даже годах. В Кабмине это прекрасно знают. Вот и теперь министр социальной политики Андрей Рева говорит, что правительственный законопроект в Раде стоит ждать к 16 мая, то есть аккурат к первому заседанию после вынужденных каникул (официально на текущей и на двух последующих неделях депутаты работают в комитетах и фракциях, а также с избирателями).

Однако на сегодня нет четкой уверенности в том, что законопроект, вызревающий в недрах Кабмина, уже полностью готов - ранее члены правительства утверждали, что проект пенсионной реформы окончательно не утвержден. Вместе с тем, министр финансов Александр Данилюк на прошлой неделе заявил, что документ должен был быть согласован с МВФ до конца пребывания в стране миссии фонда, то есть до пасхальных праздников.

На прошлой неделе пенсионную реформу анонсировал премьер-министр Владимир Гройман. Представленный главой правительства план реформы состоит из пяти пунктов. Все они, в той или иной мере, должны вызывать положительные эмоции у украинцев. Так, по утверждению премьера, в рамках реформы будут повышены пенсии для 5,6 млн пенсионеров (из более чем 12 млн), налогообложение пенсий будет отменено, повышение пенсионного возраста не предусматривается. Кроме того, в правительстве надеются к 2024 году сделать Пенсионный фонд бездефицитным, а саму пенсионную систему - справедливой.

Однако по поводу последнего пункта могут возникнуть вопросы. В указанных выше данных, которые Гройсман опубликовал в Facebook, объясняется, что речь идет о "четкой зависимости размера пенсии от суммы уплаченных страховых взносов и продолжительности участия в страховой системе". Пока что больше ничего неизвестно. Пенсионный возраст или возрастная пенсия

МВФ в ходе переговоров с украинскими чиновниками настаивал на повышении пенсионного возраста. В частности, в качестве компромиссного назывался возраст 63 года, по крайней мере, именно эта цифра фигурировала в предварительном варианте меморандума, копия которого в январе была опубликована в СМИ. Представители украинской власти всячески пытались уйти от жестких возрастных рамок, и, похоже, им это удалось - в окончательном варианте меморандума конкретный возраст выхода на пенсию отсутствует.

Однако насколько это можно считать "перемогой"?

Как уже было сказано, украинское правительство делало все возможное, чтобы уйти от самой мысли поднятия пенсионного возраста. Вместе с тем, в Кабмине никогда не скрывали (к тому же именно этого требует МВФ), что страна не может и дальше дотировать Пенсионный фонд, субсидии которого в 2017 году превысят 150 млрд грн (в 2016 годы были на уровне 143 млрд грн).

Собственно, на сокращение дефицита Пенсионного фонда и направлены основные усилия властей.

Еще в конце прошлого года глава Минсоцполитики Андрей Рева высказался за то, чтобы время выхода украинцев на пенсию было увязано со страховым стажем, в рамках которого осуществляются отчисления так называемого единого страхового взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд. По словам Ревы, если у человека к 60 годам не будет 20 лет страхового стажа, то надеяться на выход на пенсию к этому времени ему не стоит. Но не беда, заявил министр, - недостающий стаж можно будет "докупить". На самом деле, идея "покупки" стажа, при всей ее дикости, не является столь уж экзотичной. Так, в соседней России, где, как и во многих других странах, остро стоит проблема старения населения и, как следствие, наполнения ресурсной базы для выплаты пенсий, правительство вышло с предложением к гражданам докупать так называемые страховые баллы, необходимые им для получения страховой пенсии. Подчеркнем, речь идет именно о страховой пенсии, так как социальная пенсия пока что положена всем россиянам.

В Украине подобная идея не находит поддержки, в том числе и среди членов правительства. Так, вице-премьер Павел Розенко, в чью сферу ответственности входит "социалка", назвал инициативу покупки страхового стажа абсурдной и заявил, что на заседаниях Кабмина она не обсуждалась.

В правительстве в "пенсионном вопросе" Розенко традиционно играет роль доброго полицейского, а Рева - злого полицейского. В нынешнем году министр соцполитики уже успел "порадовать" украинцев очередными инициативами. "Я хочу, чтобы каждый получил то, что он заработал. Если ты хочешь получить пенсию, ты должен ее заработать, а не просто дожить до 60 лет... А вы не платили, в 60 лет ничего не получите, будете работать дальше, пока не заработаете. Не заработаете? Тогда вообще не ходите к нам. Получать вы ничего не будете", - заявил Рева в интервью изданию Realist.

Павел Розенко, напротив, не считает, что пенсионная реформа должна сводиться к повышению пенсионного возраста и страхового стажа. Вице-премьер видит успех пенсионной реформы во внедрении трехуровневой системы, в которой, помимо солидарной составляющей, должны также быть накопительный уровень и негосударственное пенсионное страхование. "Суть трехуровневой системы заключается в том, чтобы пенсия платилась из трех источников, а не из одного. И разбивка выплаты приблизительно могла бы выглядеть так: 60% пенсии - из солидарной системы, около 30% - по накопительной системе и 10% - выплаты из НПФ (негосударственные пенсионные фонды)", - заявил он в одном из недавних интервью "Апострофу". Перезрелая реформа

Однако далеко не факт, что согласованный с МВФ проект пенсионной реформы будет содержать трехуровневую систему. Как уже было сказано, на сегодня окончательного варианта нет, и появится он, если не будут допущены случайные или сознательные утечки, не ранее середины мая.

Косвенным свидетельством того, что в пенсионной реформе не найдется места накопительной системе, является опубликованная на сайте "Экономической правды" статья главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, в которой он заявляет, что "введение так называемой накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей системе... не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы". Каковы же способы сокращения дефицита Пенсионного фонда? По мнению ван Родена, этого можно добиться, в частности, за счет "предоставления работникам большего выбора относительно возраста выхода на пенсию в зависимости от общей продолжительности трудового стажа - для относительно раннего выхода на пенсию нужно будет иметь больший трудовой стаж - и создания стимулов для продолжения трудовой деятельности и более позднего выхода на пенсию". Вероятно, что-то подобное будет в ожидаемом законопроекте пенсионной реформы.

В связи с этим перспектива внедрения третьего уровня пенсионной реформы выглядит еще призрачнее. "У нас пока не произойдет реформа финансового рынка, в частности, негосударственных пенсионных фондов и рынков страхования, говорить о том, что у нас произойдет открытие третьего уровня пенсионной реформы не приходится. Без реформированного финансового рынка есть большая вероятность появления большого количества мошеннических схем, которые касаются негосударственного пенсионного страхования, что минимизирует любой возможный позитивный эффект пенсионной реформы", - сказала в комментарии "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ангела Бочи.

В правительстве любят повторять, что пенсионная реформа нужна самой Украине больше, чем МВФ. И в этом Кабмин действительно прав. "Пенсионная реформа уже перезрела, так как дефицит Пенсионного фонда увеличился до 150 млрд грн, особенно это происходило за последние два года (в 2015 году дефицит составлял 95 млрд грн)", - отметила Ангела Бочи.

Наличие колоссального дефицита Пенсионного фонда может создать властям большую проблему на пути проведения реформы. "Поднимать или не поднимать пенсионный возраст - тут зависит от того, найдут ли другие компенсаторы для того, чтобы погасить дефицит Пенсионного фонда, поскольку при таком дефиците выходить на такую глобальную реформу может быть проблематично. Нужно найти, чем залатать эту дыру, а потом проводить реформу", - считает эксперт МЦПИ.

Правительство, если оно официально не хочет повышать пенсионный возраст, должно будет найти некие компенсаторы, то есть, по сути, завуалировать фактическое повышение пенсионного возраста. "Чтобы не было политического риска, могут использовать другие предохранители, стимулы", - отметила Бочи. По ее словам, это, в частности, могут быть некие факторы, которые будут стимулировать украинцев продолжать работать по достижении пенсионного возраста. При этом она считает, что власти не рискнут оставить граждан совсем без пенсий, как это грозит сделать министр Рева. "Думаю, что такого не будет", - говорит эксперт.

В правительстве не могут не понимать, что грядущие перемены в пенсионной системе будут болезненными для большинства украинцев. Поэтому, пока граждане не узнали, что же их ждет на самом деле, им обещают повысить пенсии. Уже в октябре. Хотя, по большому счету, это не имеет прямого отношения к той самой пенсионной реформе.

Виктор Авдеенко