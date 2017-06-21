Пенсионная реформа: когда украинцы перейдут на стаж в 25 лет

В доработанных законопроектах по пенсионной реформе не предусмотрен перенос введения минимального страхового стажа с 2018 года на 2020 год, как ранее предположил Нацсовет реформ при президенте Украины.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в ходе брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

Перенос введения 25 лет минимального страхового стажа для выхода на пенсию на 2020 год увеличило бы срок достижения бездефицитности Пенсионного фонда. А изменение базового параметра пенсионной реформы потребовало бы дополнительного согласования для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Перенос введения минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год, я, кстати, комментировал перед Администрацией президента, что правительство это рассмотрит. Правительство рассмотрело этот вопрос с другими заинтересованными сторонами, и было принято следующее решение, что начало увеличения страхового стажа будет происходить так, как это предусмотрено правительственным законопроектом, с 1 января 2018 года", - отметил министр.