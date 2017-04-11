Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста - Гройсман

Пенсионная реформа не будет предусматривать повышения пенсионного возраста. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В пенсионной реформе, которую мы будем предлагать украинскому парламенту, нет ни одного параметра о повышении пенсионного возраста", - сказал В.Гройсман.

По его словам, правительство нашло другие механизмы для повышения пенсий в среднесрочной перспективе.

"Точно могу сказать вам следующее, средств хватит, дифицит (ПФУ - ред.) мы можем побороть, она (пенсионная реформа - ред.) будет справедливой с точки зрения связи с вкладами украинских граждан с пенсионной системой", - сказал В.Гройсман.

По его словам, после принятия украинским парламентом закона об изменении пенсионной системы, 1 октября украинские граждане без каких-либо дополнительных заимствований или чего-то другого получат повышение пенсий.

Напомним, в рамках пенсионной реформы правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.