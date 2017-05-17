Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих, кроме военных

Правительство отменяет право на назначение пенсий по выслуге лет для людей, которые на сегодняшний день страдали от того, что у них была минимальная заработная плата.

Пенсионная реформа предполагает отмену с 1 января 2018 года назначений пенсий на особых условиях, в том числе по выслуге лет для всех госслужащих, кроме военных и отдельных списков людей тяжелых и вредных профессий. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Мы отменяем право на назначение пенсий по выслуге лет для людей, которые на сегодняшний день страдали от того, что у них была минимальная заработная плата. Им лучше было покинуть работу в продуктивном возрасте и пойти на пенсию, разницы никакой не было. Мы увеличили заработную плату учителям, врачам. В дальнейшем мы будем делать еще большее повышение", - сказал он.

Также Гройсман отметил, что для молодых шахтеров будет введена накопительная система с персональными счетами в Пенсионном фонде, на который работодатели будут перечислять средства для обеспечения более раннего выхода на пенсию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.