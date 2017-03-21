Пенсионная реформа приведет к увеличению пенсий для большинства граждан - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что пенсионная реформа приведет к увеличению размеров пенсий для большинства граждан.

"Я предложу честную пенсионную реформу украинским гражданам. Вы увидите, каждый из вас, кто сегодня на пенсии, как она скажется на вашей пенсии, и уверяю для большинства украинских граждан это приведет к увеличению пенсий", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

В.Гройсман отметил, что пенсионная реформа позволит ликвидировать дефицит Пенсионного фонда, а получаемые средства будут направляться на поддержку пенсионеров.

Премьер подчеркнул, что реформа будет проведена в 2017 году.

По его словам, принятые правительством меры, в частности, увеличение минимальной заработной платы с 1 января, привели к росту поступлений в Пенсионный фонд на 30%.