Пенсионная реформа: украинцы не смогут работать, выйдя на пенсию

Пенсионная реформа в Украине, которая, как ожидается, будет проведена уже в 2017 году, должна предусматривать норму о том, что вышедшие на пенсию граждане лишатся права работать. Об этом в интервью Realist'у заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Во всем мире действует правило - либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило - либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что из-за этого работодатели не будут официально оформлять работающих пенсионеров, Рева заявил: "320 тыс. грн штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять".

В начале февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа, проведения которой требует Международный валютный фонд (МВФ), будет проведена в 2017 году. Проведение пенсионной реформы является одним из условий продолжения кредитования со стороны фонда.

InfoResist.org

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