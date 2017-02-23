Пенсионный фонд платит до полутора миллиарда в месяц "мертвым душам"

До полутора миллиардов гривен в месяц Пенсионный фонд Украины платит "мертвым душам". Об этом в "Большом интервью" на канале NewsOne заявил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"От 1 до 1,5 млрд гривен в месяц теряется Пенсионным фондом на пенсии, которые не соответствуют реальности, то есть вылетают в трубу, "мертвые души", - сказал Березюк. Он полагает, что в Украине неизвестно точное число пенсионеров из-за отсутствия реестра физических лиц.

Как уточнил нардеп, много случаев, когда люди умерли, однако им продолжают начислять пенсию. Этим Березюк объясняет, почему правительство не повысило пенсии: если бы Кабмин поднял пенсии в два раза, сумма потерь от выплат неучтенным пенсионерам выросла бы до 3 млрд грн в месяц.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Павел Розенко ответил нардепу, что централизованная система пенсионного обеспечения предполагает наличие электронных реестров, как застрахованных лиц, так и пенсионеров. "Мы не платим пенсии "мертвым душам" и не имеем двойных или тройных выплат", - заверил чиновник.

Отметим: минимальная пенсия в Украине составляет 1247 гривен, на которую живут почти 400 тысяч пенсионеров.

Times.mk.ua

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