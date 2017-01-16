Пенсионный возраст: Обновленного текста меморандума с МВФ не существует - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не может подтвердить достоверность обнародованной в СМИ версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я бы просил меньше обращать внимание на очередную порцию неизвестных документов в СМИ. На сегодня я не могу подтвердить подлинность документов. Согласованного обновленного текста меморандума между Украиной и МВФ на сегодня не существует", - сказал он.

По его словам, правительство не поддержит повышение пенсионного возраста.

"Правительство не будет вносить в ВР никаких законопроектов, которые предлагают повышение пенсионного возраста... Никакого шока в пенсионном обеспечении власть не допустит. Это в первую очередь увеличение доходов Пенсионного фонда, и за счет этого должен сокращаться дефицит бюджета Пенсионного фонда", - сказал он.

Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что в его распоряжении есть последняя версия меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, в котором говорится, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украине необходимо повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников и открыть земельный рынок.