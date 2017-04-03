Пенсию можно оформить в любой точке Украины - Розенко

С начала 2017 года пенсию можно оформить без привязки к месту жительства, в любой точке страны.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

"У нас есть централизованные базы застрахованных лиц и пенсионеров и это позволяет модернизировать сервисы Пенсионного фонда. Например, с 1 января 2017 мы уже можем назначать пенсию человеку без привязки к его месту жительства, то есть оформлять человеку пенсию в любой точке страны ", - сказал Розенко.

Он также отметил, что к централизованной базе данных Пенсионного фонда внесены как застрахованные лица, которые платят налоги в Пенсионный фонд, так и пенсионеры.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о возможном повышении пенсий с 1-го октября 2017 года.