Переговоры по транзиту газа пройдут 19 сентября в Брюсселе

Трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся 19 сентября в Брюсселе.

Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Рад сообщить, что я приму следующий этап трехсторонних газовых переговоров 19 сентября. Убежден, что это даст сильный положительный сигнал рынку и потребителям газа в преддверии зимнего сезона", - написал он.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по транзиту газа в первой половине сентября.

Тогда среди вероятных дат называлось 16 сентября.