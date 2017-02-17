Переговоры с МВФ находятся на завершающей стадии - Гройсман

Украина находится на завершающей стадии формирования меморандума о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил сегодня, 17 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

Он призвал не спекулировать на этой теме, особенно в части вероятности повышения или не повышения пенсионного возраста.

"Мы работаем с МВФ. Мы завершаем работу над меморандумом (о дальнейшем сотрудничестве - ред.). Как только завершим работу, мы скажем, какие будут параметры. И пусть никто не спекулирует на этом. В меморандуме нет ни одного слова о повышении пенсионного возраста", - подчеркнул Гройсман.