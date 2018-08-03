Переговоры с Нафтогазом по долгам Киевэнерго продолжаются - КГГА

В КГГА заявили, что были вынуждены купили газ для Киева по коммерческой цене.

Переговоры по мирному урегулированию спора по задолженности ОАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный природный газ продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В ходе этой работы нарабатывается "дорожная карта" по определению структуры долга, механизма погашения доли начисленных штрафных санкций и пени. Об окончательно принятых решениях пока речь не идет", - говорится в сообщении.

В столичной госадминистрации отметили, что 30 июля 2018 года под председательством первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива было проведено совещание, в ходе которой КП "Киевтеплоэнерго" поручено принять меры по обеспечению устойчивой работы ТЭЦ-5, закупив природный газ на рынке и сформировав запас резервного топлива.

Учитывая это поручение "Киевтеплоэнерго" временно заключило соглашение на закупку природного газа по коммерческой цене. Это позволило избежать остановки ТЭЦ и последствий, которые могли возникнуть, в частности, применение графиков аварийных отключений электроэнергии, отметили в КГГА.

Сообщалось, что Хозяйственный суд г. Киева принял решение о переносе заседания по делу, в котором "Киевтеплоэнерго" требует от НАК "Нафтогаз Украины" признать заключенным договор на поставку газа, на 10 сентября.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности города к любому решению суда в споре по долгам компании "Киевэнерго" Ахметова перед "Нафтогазом". ПАО "Киевэнерго" задолжало "Нафтогазу" около 4,8 млрд грн, из них 1,2 млрд - это штрафы и пени, начисленные "Нафтогазом". "Киевэнерго" часть этого долга не признает.