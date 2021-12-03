Перепис населення дозволить перерахувати ВВП на душу - Федоров

Перепис населення 2023 року дозволить перерахувати валовий внутрішній продукт України на душу населення, який на сьогодні рахують за даними двадцятирічної давності.

Як передає Укрінформ з посиланням Міністерство цифрової трансформації України, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Громадського радіо".

Цього тижня Мінцифри презентувало нові соціальні послуги в "Дії", якими уже встигли скористатися кілька тисяч українців.

"Це дуже класна тенденція, яка відчутно зростає щодня. Населення все активніше використовує держпослуги онлайн. Особливо люди старшого віку. Вони вже відчувають переваги такого способу: немає потреби йти до установ, стояти в чергах та заповнювати заяви дуже швидко, бо хтось ще очікує за дверима", - зауважив Федоров.

На сьогодні Мінцифри активно працює над проєктом запланованого на 2023 рік перепису населення, який, за словами Федорова, відбуватиметься сучасно та інноваційно.

Допомагати міністерству буде компанія Apple, з якою 30 листопада міністерство підписало меморандум.

"Україна може стати другою країною у світі після США, що проведе такий перепис у співпраці з Apple. Вони вже розробляли це рішення та зможуть адаптувати їх під нас. Коли є партнер з найкращою компетенцією у світі, який зацікавлений в тому, щоб нам допомагати - це потужний сигнал для нашої країни, як для бренду", - відзначив міністр.

Перепис населення у 2023 році дозволить перерахувати валовий внутрішній продукт України на душу населення, який на сьогодні рахують за даними 2001 року. Тож після проведення перепису ВВП буде перерахований.

Також Федоров повідомив про розробляється план цифрової трансформації Державної служби статистики.

За словами міністра, відомство необхідно трансформувати в ефективний орган для збору якісної інформації, яка дозволяє приймати правильні рішення всередині держави.

29 листопада Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі "Дія" сім нових соціальних послуг, серед яких: оформлення субсидії, призначення або перерахування пенсії, оформлення довідок про страховий і трудовий стаж.