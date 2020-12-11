Перерозподіл повноважень дасть змогу зняти зайве навантаження з голови Нацбанку - заступник голови НБУ Матузка

Рішення правління Національного банку України (НБУ) про перерозподіл повноважень, згідно з яким, зокрема, було скорочено вертикаль підпорядкування глави центробанку Кирила Шевченка на користь його заступника Ярослава Матузки, дасть змогу зняти навантаження з голови НБУ, повідомив Матузка.

"Ми зняли непропорційні навантаження з голови НБУ. Зрозуміло, що голова, як і раніше, відповідатиме за діяльність усього центрального банку, але в оперативному управлінні в нього стане менше структурних підрозділів. Він зможе зосередитися на стратегічних завданнях", - прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такі зміни, зокрема, спрямовані на повернення ефективної функціональної структури, яка відповідає міжнародним практикам, і продовження політики НБУ про розділення методології та нагляду за банківським і небанківським ринками.

Заступник голови центробанку зазначив, що нині одним із головних напрямів НБУ є підтримка ухвалення парламентом "банківського" законопроекту No4367, схвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Крім того, як юрист із великим досвідом роботи в судах я хотів би зосередитися на посиленні стратегії роботи Національного банку з позовами, що стосуються банківського сектора. Мені здається, що тут нам є над чим працювати", - додав Матузка.

Окрім цього, він наголосив, що важливим напрямом, куди рухатиметься банківський ринок, стане дистанційованість і цифровізація, які оптимізують усі банківські процеси.

Матузка зазначив, що банківська система залишається здоровою і стабільною, банки демонструють гарні результати й мають достатній рівень капіталу та ліквідності, а частка NPL уперше за тривалий час скоротилася - з 48% станом на 1 вересня до 43,4% на 1 листопада.

Як повідомлялося, правління НБУ ухвалило рішення про зміну організаційної структури центробанку, зокрема, розділивши вертикаль підпорядкування глави НБУ Кирила Шевченка "Пруденційного нагляду та загальних питань" на дві вертикалі - "Пруденційний нагляд" і "Загальний блок" - і закріпивши останню за Матузкою.

Окрім цього, НБУ призначив відповідальною за фінансово-адміністративний і операційний блок першого заступника голови Катерину Рожкову та приєднав до вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, департамент методології регулювання діяльності небанківських фінустанов, а до вертикалі "Ринкові операції", під управлінням Юрія Гелетія - департамент методології регулювання діяльності банків.