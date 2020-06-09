Перший транш кредиту МВФ: в уряді назвали суму та цілі

Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду в сумі 1,9 млрд доларів піде на покриття дефіциту держаного бюджету. Щодо інших траншів питання поки не вирішене.

Про це сказав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначив Мокан, він не має жодних сумнівів щодо того, що МВФ схвалить нову програму для України, оскільки не залишилося підстав, щоб відмовити.

Після цього, "меморандум буде опублікований і представлений для публічного ознайомлення", сказав він.

"Мова йде дійсно про 1,9 млрд доларів траншу. І ці кошти, саме перший транш, підуть на покриття дефіциту бюджету на 20-й рік", - сказав Мокан і додав, що ці кошти вже розписані.

За його словами, щодо двох інших траншей будуть продовжені дискусії.

Зазначимо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 9 червня, має намір схвалити програму з Україною Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Речник МВФ Джеррі Райс 4 червня заявив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.