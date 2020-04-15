Перший заступник київського мера Поворозник заперечив затримання на хабарі

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заперечив, що його затримували на хабарі. Про це він повідомив у Facebook у середу, 15 квітня.

"Ніколи не брав хабарів, бо це суперечить моїм життєвим і професійним поглядам та принципам. Щодо вчорашньої ситуації. Хабарів не брав. Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях. Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі - брехня", - йдеться в повідомленні.

За словами Поворозника, підозри ніхто не оголошував. Він викликаний на допит як свідок у п'ятницю.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Поворозник через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів (більше 3 мільйонів гривень) від представника компанії-забудовника за вплив на рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після одержання частини хабаря у розмірі 60 тисяч доларів.

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Тиждень.ua

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