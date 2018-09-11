Первый локомотив General Electric прибыл в Украину

Накануне вечером в Украину прибыл первый из 30 грузовых тепловозов General Electric (GE) для "Укрзализныци", поставки которых ожидаются в ближайшее время. Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... Встречаем "Тризуб" в Украине. Первый локомотив General Electric прибыл в порт "Черноморск". Завтра (11 сентября - ред.) утром будем перегружать тепловоз на рельсы", - сообщил Кравцов.

По его словам, после разгрузки локомотива TE33AC General Electric краном на рельсы будет его подготовка к движению, таможенные процедуры.

"14-го сентября наш "Тризуб" направится "холодной тягой"на Крюковский завод для окончательного укомплектования", - добавил Кравцов в Twitter.

В дальнейших планах "Укрзализныци" - принять локомотив в эксплуатацию и задействовать его для перевозки грузов. Это первый новый локомотив для парка "Укрзализныци" за последние 10 лет.

Договор на поставку 30 тепловозов производства GE был подписан в феврале этого года. Дальнейшее сотрудничество "Укрзализныци" с GE также предусматривает модернизацию 75 локомотивов (150 секций), поставки 225 новых локомотивов GE серии Evolution к 2027 году, модернизацию имеющегося подвижного состава и долгосрочное техническое обслуживание с целью обновления и модернизации локомотивов. Параллельно с изготовлением новых локомотивов продолжается процесс обучения машинистов управления новой техникой.