Первый транш макрофинансовой помощи ЕС будет перечислен уже в текущем году

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза будет перечислен Украине уже в этом году, уверен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Мы говорим про этот год, конечно", - сказал министр в среду в Киеве, отвечая на вопрос о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС.

Он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предусматривающий, в частности, условия выделения кредита.

Вместе с тем П.Климкин отказался уточнить детали.

Как сообщалось, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Киев 13-14 сентября, где примет участие в подписании Меморандума о взаимопонимании, в котором будут закреплены условия 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.

Согласно обнародованным ЕС в начале июля этого года материалам, вступление в силу Меморандума также даст старт 2,5 годам, в течение которых программа MFA IV будет действовать.

Помимо этого, в документе должен быть закреплен планируемый размер двух траншей, на которые будет делиться MFA IV.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения страной согласованных условий.

Необходимость в четвертой программе возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности страны во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 гг.