Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон прибыл в Киев

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон прибыл в Киев.

В среду, 13 сентября, Липтон и директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен встретятся с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, в пресс-службе Минфина подтвердили участие в этой встрече также заместителя министра финансов Сергея Марченко, - сообщили в представительстве МВФ в Украине, информирует "Интерфакс-Украина".

В рамках визита, Липтон также встретится с президентом Петром Порошенко и правлением Национального банка Украины.

Заместитель главы МВФ будет находиться в Киеве до 14 сентября.

Ранее iPress.ua сообщал, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 12 сентября для анализа выполнения Меморандума о сотрудничестве с фондом.

Напомним, что в марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $17 млрд. Она предусматривала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделение Киеву в 2015 году четырех траншей, в 2016 году - еще четырех. На самом деле Украина получила только четыре транша, а сроки их выделения затянулись. Первый транш на $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй на $1,7 млрд - в августе 2015 года, третий на $1 млрд - в сентябре 2016 года, четвертый на $1 млрд - в апреле 2017 года.

Кроме МВФ, Украина выплачивает процентный доход по реструктуризированным еврооблигациям. 1 марта владельцам бумаг было перечислено $505 млн.