Песков заявил, что в Крыму устанавливают турбины, собранные из российских компонентов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов, поставлялись ли в оккупированный Крым в обход антироссийских санкций произведенные компанией Siemens турбины для электростанции. Об этом сообщают "РИА Новости".

При этом он добавил, что в Крыму устанавливают турбины российского производства, "собранные из российских компонентов".

5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань (Краснодарский край). Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально предполагалось использовать в аннексированном Крыму.

6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины на полуостров, а на следующий день сообщила о создании рабочей группы, которая займется расследованием сообщений о поставках турбин в Крым.

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 МВт в аннексированном Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова. Ввести одну из них в эксплуатацию планировалось к концу 2017 года.

Однако строительство было приостановлено в связи с тем, что Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности. Сообщалось, что Москва вела переговоры о контракте на поставку в Крым газовых турбин из Ирана.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.