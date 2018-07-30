ПФУ до конца года может не хватить 12 млрд - СМИ

Дефицит средств придется погашать за счет займов Госказначейства или увеличивать дотации на выплату пенсий.

Пенсионному фонду Украины до конца 2018 года может не хватить около 12 млрд гривен для выплаты пенсий. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает РБК-Украина.

В частности, по словам высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться неназванным, до конца года Пенсионному фонду может не хватить около 12 млрд гривен. При этом дефицит средств придется погашать за счет займов Казначейства или увеличивать дотации на выплату пенсий.

"Не будет такого, что кому-то не выплатят пенсии. Год закроют, но вопрос в том - как. До последнего времени Госказначейство прикрывало просчеты Пенсионного фонда и давало им займы. Но сейчас Оксана Маркарова (и. о. министра финансов - ред.) расставила все по местам, дав понять премьеру, что не все так просто, как его уверял министр социальной политики Андрей Рева и руководство Пенсионного фонда", - уточнил собеседник издания в Кабмине.

По его словам, Минфин еще в начале года предупреждал о том, что повышение пенсий военным и полицейским не по силам казне.

"Популизм выходит боком, за "сладкие решения" теперь нужно платить. Рева планировал перекрыть недостачу за счет очередного повышения минимальной зарплаты, но сейчас для этого нет возможности. Даже рассматривали вариант увеличить ставку ЕСВ, но в итоге от этой идеи отказались. Пока остается перекрывать "дыру" или за счет увеличения дотаций или за счет займов Госказначейства. Других вариантов нет", - добавил чиновник.

В то же время в Министерстве социальной политики риск нехватки средств на пенсионные выплаты не признают, уверяя, что все повышения пенсий и в этом, и в прошлом годах принимались в рамках бюджета Пенсионного фонда.

"Все повышения, которые делало правительство, утверждались еще в октябре прошлого года, было запланировано повышение прожиточного минимума с июля и с декабря, также было запланировано повышение пенсий военным, и все эти средства предусмотрены. Изменения в госбюджет для увеличения дотаций Пенсионному фонду в этом году не понадобятся", - пояснил агентству заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Напомним, на прошлой неделе Пенсионный фонд после недельной задержки полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

25 июля Гройсман заявил, что ситуация с выплатами пенсий должна быть урегулирована до конца недели. Глава правительства возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что задержка выплаты пенсий связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса.