ПФУ перейде на міжнародні стандарти звітності для введення накопичувальної пенсії

Пенсійний фонд України підготував проект розпорядження Кабінету міністрів "Про затвердження плану заходів щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у Пенсійному фонді України на період до 2025 року". Перехід необхідний з огляду на запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

Проект документу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, ПФУ забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому в частині виконання бюджету з обліку надходжень та здійснення видатків на пенсійні виплати застосовуються різні методи: за касовим методом здійснюються операції за видатками на пенсійні виплати, інші операції - за методом нарахування.

"Для проведення аналізу зіставлення у відсотковому співвідношенні, у відносному розмірі витрат на пенсійне забезпечення України, порівнюючи з країнами Європейського Союзу, іншими країнами, виникає необхідність забезпечення відображення фінансових операцій в єдиному форматі", - йдеться в документі.

Крім того, перехід на міжнародні стандарти необхідний, зважаючи на передбачене законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну організацію.

Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності є необхідним з огляду на застосування суб'єктами ринків фінансових послуг міжнародних стандартів фінансової звітності, для зіставлення фінансових показників як державного, так і недержавних пенсійних фондів.

Проектом пропонується затвердити план заходів щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у Пенсійному фонді України на період до 2025 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) почав застосовувати принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення/перерахунок пенсій. Постанова ПФУ діє з 1 квітня 2021 року. Нова технологія передбачає обробку заяв про призначення/перерахунок пенсій бек-офісами територіальних органів Фонду в порядку черговості надходження таких заяв, незалежно від того, де було прийнято заяву і де проживає пенсіонер.

Відзначимо, доходи Пенсійного фонду України за січень-квітень 2021 року склали 159,6 млрд гривень, витрати - 167,2 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 7,6 млрд гривень.