PGNiG повідомила про отримання остаточного рішення арбітражу з Газпромом

Польська нафтогазова компанія PGNiG повідомила, що 30 березня вона отримала інформацію про остаточне рішення арбітражного спору з Газпромом щодо ціни поставок газу за Ямальським контрактом. Про це повідомляє портал biznesalert.pl, передає УНН.

"В силу остаточного рішення арбітражний суд змінив формулу ціни на купівлю газу, що поставляється "Газпромом" за Ямальським контрактом, в тому числі за рахунок її суттєвого і прямого зв'язку з ринковими котируваннями на природний газ на європейському енергетичному ринку. Застосування зміненої формули ціноутворення для PGNiG означатиме значне поліпшення умов комерційної діяльності через більшу узгодженість між індексацією цін, що впливає на вартість імпорту газу, і політикою реалізації газу за ринковими цінами", - йдеться в заяві PGNiG, на яку посилається портал.

У компанії повідомили, що, відповідно до положень Ямальського контракту і остаточного рішення, "нова ціна контракту, встановлена Арбітражним трибуналом, застосовується до поставок газу з 1 листопада 2014 року, тобто з дати, коли PGNiG подає заявку на перегляд контрактної ціни".

За оцінками PGNiG, ретроактивне зниження цін змусить Газпром повернути близько 1,5 млрд доларів за період з 1 листопада 2014 року по 29 лютого 2020 року. Наголошується, що ціна поставок Ямальським контрактом ще може змінитися в результаті перегляду, на якому наполіг Газпром.

Як повідомляв УНН, раніше PGNiG заявила, що не виключає судових процесів проти Німеччини в разі, якщо та спробує вивести газопровід "Північний потік- 2" з-під обмежень, які на нього накладає європейська газова директива.