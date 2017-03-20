Пинчук догнал Коломойского в рейтинге миллиардеров Forbes

Журнал Forbes обнародовал рейтинг миллиардеров в 2017 году.

Среди украинцев на первом месте оказался Ринат Ахметов с доходами в $4,6 млрд (No359 в общем рейтинге), сообщает delo.ua.

Все остальные украинские миллиардеры попали во вторую тысячу рейтинга.

На втором месте - совладелец "Привата" Геннадий Боголюбов. Его состояние оценили в $1,4 млрд (No1468).

Третье место с $1,2 млрд (No1678) поделили два миллиардера - глава МХП Юрий Косюк и владелец группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Состояние бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в Forbes посчитали на уровне $1,1 млрд (1795). Такое же место занял и Виктор Пинчук.

Глобальный рейтинг Forbes третий год подряд возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние журнал оценил в $86 млрд против $76 млрд годом ранее. Второе место занял инвестор Уоррен Баффет ($75,6 млрд) Больше всех в прошлом году заработал занявший третье место основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на $27,6 млрд до $2,8 млрд. Основатель Zara Омансио Ортега ($71,3 млрд) выбыл из первой тройки. Основатель Facebook Марк Цукреберг поднялся на пятое место с $56 млрд.

Напомним, в начале марта Bloomberg опубликовал список 500 самых богатых людей планеты, в который уже не попал Ринат Ахметов.

По материалам: delo.ua