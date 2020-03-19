Пинчук выделил дополнительных $2 млн на борьбу с коронавирусом

Украинская промышленная компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, а также ее акционеры Елена и Виктор Пинчук заявили об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято 16 марта.

В заявлении компании сказано, что компания выделила $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование выделят после определения планов первоочерёдных потребностей региона.

Отмечается, что Интерпайп и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах.

"Днепропетровская область - наш ключевой регион, здесь находятся пять предприятий компании, на которых работает около 11 000 человек. Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в осуществлении необходимых закупок и других организационных вопросах", - подчеркнул генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе.

Ранее стало известно, что государственный ПриватБанк начинает поставки украинским больницам аппаратов искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавируса;

10 аппаратов ИВЛ больницам в разных регионах передадут благотворительные фонды Виктора Пинчука и Елены Пинчук;

компания Новая почта выделит 25 млн грн на закупку оборудования и средств защиты.