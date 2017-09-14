План Маршалла для Украины: первая конференция доноров пройдет через полгода

Бывший премьер-министр Литвы, соавтор проекта "План Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс заявляет, что конференцию доноров для финансирования проекта планируется провести в феврале-марте 2018 года

"Дискуссии в Европейском парламенте (по проекту "План Маршалла для Украины") продолжатся до конца ноября, потом уже саммит Восточного партнерства. К этому времени мы уже должны свои домашние задания сделать. Намечается и то, о чем говорил президент Порошенко после Саммита Украина-ЕС в июле, и в феврале или марте следующего года намечается первая конференция доноров, которые должны участвовать в этом "Плане Маршалла", - сказал Кубилюс на брифинге в Киеве в четверг.

По подсчетам экспертов 5 млрд евро инвестиций в экономику в год обеспечат Украине рост экономики на 6-8% годовых, добавил экс-премьер Литвы. По инициативе литовских коллег именно такие объемы финансирования взятые в расчет "Плана Маршалла".

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на брифинге отметил, что в четверг состоялось заседание украинско-литовской комиссии по вопросу этого проекта. После этого министерства и ведомства проведут анализ основных направлений перспективного развития до 2020 года, обсудят их с профильными ассоциациями и к 25 сентября, когда пройдет второе заседание комиссии, должны быть определены 5 основных приоритетов.

Он добавил, что в рамках "Плана Маршалла для Украины" планируется создать "инвестиционный пул" из средств европейских финансовых институтов, которые готовы будут поддержать эту инициативу.

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

СПРАВКА

План Маршалла для Украины является инициативой Литвы для помощи на 2017- 2020, предусматривающий среди прочего план экономической, финансово- инвестиционной поддержки, включая последовательное усиление стратегического диалога Украина - страны Запада для обеспечения евроинтеграции Украины.

Инициатива "План Маршалла для Украины" предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики Украины, а также поддержку реформ, направленных на экономический рост Украины, создание новых инструментов финансирования инвестиций, а также поддержку малого и среднего предпринимательства.

По материалам: Интерфакс-Украина

