"План Маршалла" предусматривает помощь Украине в 5 миллиардов евро в год

Сейм Литвы подготовил план помощи Украине в контексте евроинтеграции, который предусматривает ежегодную помощь от ЕС в размере 5 миллиардов евро.

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, речь идет о литовском плане для Украины на 2017-2020 годы и "Новом европейском плане для Украины" (так называемый План Маршала).

"Эта инициатива Литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о как минимум €5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что сейчас этот проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы сформировать "группу друзей" Украины и обеспечить поддержку плана для его воплощения.

По материалам Економічна Правда

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