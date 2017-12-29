План по приватизации в 2017 году выполнен менее чем на 20%

В 2017 г. Фонд государственного имущества Украины перечислил в государственный бюджет 5,34 млрд грн. Об этом в Facebook написал глава Фонда Виталий Трубаров.

По его словам, эта сумма почти вдвое превышает показатель за 2016 г.

"Приватизация обеспечила 3,376 млрд грн, и это лучший показатель с 2012 г. Аренда государственного имущества - 1,051 млрд грн. Дивидендов уплачено в размере 917,333 грн", - уточнил Трубаров.

В 2017 г. в госбюджет были заложены доходы от приватизации в размере 17,1 млрд грн. Таким образом, план по доходам от приватизации по итогам года выполнен на 19,7%.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 г.