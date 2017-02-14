Плательщиков соцвзносов станет больше, но пенсионный возраст поднимать не будут - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Украина выбрала путь увеличения количества плательщиков социальных взносов вместо уменьшения количества пенсионеров через повышение пенсионного возраста.

Об этом Рева заявил в интервью.

"Не нужно уменьшать количество пенсионеров, необходимо увеличивать количество плательщиков, - и мы имеем такую ​​возможность за счет огромного сектора теневой экономики", - сказал Рева.

Он отметил, что в контексте переговоров с МВФ были проведены расчеты, свидетельствующие о том, что повышение пенсионного возраста для граждан не решает главного вопроса - дефицита Пенсионного фонда.

По словам Ревы, сегодня в Украине сложилась ситуация, при которой и те, кто работал 35 лет, платя соцвзнос, и те, кто не работал или работал нелегально, ничего не платя, получают одинаковые по размеру пенсии.

"Поэтому мы говорим: если у вас есть 30-35 лет стажа - вы будете получать пенсию, а также большую за счет специального коэффициента, но если вы не работали, ничего не платили - идите работайте дальше, пока не заработаете", - подчеркнул министр.

По материалам Урядовий портал

