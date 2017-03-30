Платежный баланс Украины сведен с дефицитом 229 млн долларов

Платежный баланс Украины в январе-феврале текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 229 млн долл. против профицита за аналогичный период прошлого года в размере 46 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, по предварительным данным, в феврале дефицит платежного баланса Украины сократился до 27 млн долл. США, что в первую очередь было обусловлено ростом чистых поступлений по финансовому счету.

При этом дефицит счета текущих операций в феврале увеличился до 399 млн долл. США вследствие замедления роста экспорта.

По информации регулятора, рост объемов экспорта товаров в феврале замедлился до 20,9% в годовом измерении, что в значительной степени отражало исчерпание временного эффекта низкой базы сравнения в январе.

Как сообщалось, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 млрд долл., что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 млн долл. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 млрд долл. в 2014 году.