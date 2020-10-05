Платні камери в СІЗО принесли Україні перший мільйон

Від платних камер в слідчих ізоляторах (СІЗО) Україна отримала перший мільйон гривень, повідомив міністр юстиції України Денис малюська в Facebook.

"Сьогодні платні камери в слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень!", - написав малюська.

За його словами, більше всіх, 621507 гривень, заробив "Київський слідчий ізолятор". Кошти підуть на ремонт безкоштовних камер.

Відзначимо, що в Київському СІЗО є одна двомісна, одна тримісна і дві чотиримісних камери.

Нагадаємо, в квітні 2020 року, міністерство юстиції в рамках тюремної реформи вирішило ввести експериментальний проект по створенню платних камер підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах (СІЗО). Він триватиме до кінця 2021, а потім приймуть рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Платні камери відкриті в 21 СІЗО України, цією послугою скористалися в 19 слідчих ізоляторах.

Вартість розміщення залежить від терміну, на який здійснюється оплата: так, доба перебування в камері з поліпшеними умовами коштує дві тисячі гривень, тиждень - вісім тисяч, а за місяць доведеться заплатити 12 тисяч гривень. Введення таких камер має дві мети: викорінення корупції і додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

У Мін'юсті планують продавати подарункові сертифікати на користування цими камерами.