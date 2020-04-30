Плюс 10%. Нафта дорожчає на тлі ознак відновлення попиту

30 квітня ціни на нафту підскочили, збільшивши різке зростання на попередній сесії. Про це пише Reuters.

Інвесторів обнадіюють два фактори: нижча, ніж очікувалося, заповненість сховищ США і відновлення попиту, на яке вплинули обмеження через пандемію COVID-19.

У підсумку, ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 14,3%, або $2,15, до $17,21 за барель.

Brent подорожчала на 10,3%, або на $2,33, до $24,87 за барель. Червневий контракт, який закінчується сьогодні, досяг максимуму в $24,91 на початку сесії, показавши 10%-вий прибуток у середу.

На 8:25 за київським часом Brent торгується за $26,17, WTI - $17,07 за барель.

Аналітики говорять, що ринок, хоч і залишається волатильним, схоже, знайшов своє місце. "Я думаю, що ми ближче до рівноважної ціни для WTI від 15 до 20 доларів", - сказав головний ринковий стратег-аналітик CMC Markets and Stockbroking в Сіднеї Майкл Маккарті.

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 9 млн барелів до 527,6 млн барелів. Це виявилося значно нижче очікуваного аналітиками обсягу на 10,6 млн барелів.

Запаси бензину в США скоротилися на 3,7 млн барелів з рекордних максимумів минулого тижня, при цьому незначне зростання попиту на паливо призвело до відновлення виробництва НПЗ.

"Якщо ми побачимо продовження такої тенденції найближчим часом, це може вказувати на те, що найгірше може бути позаду", - сказав глава ING зі стратегії сировинних товарів Воррен Паттерсон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом опублікує план допомоги нафтовим компаніям країни. За словами міністра фінансів Стівена Мнучіна, план може включати поповнення вже існуючих національних резервів нафти додатковими мільйонами барелів.

Приватні сховища у США наближаються до повного завантаження, а державний стратегічний нафтовий резерв має 78 млн барелів резервних потужностей.

Приєднуйтесь до Instagram Liga.net - тут тільки те, про що ви не можете не знати Вчора, після падіння у вівторок, WTI підскочила на 15,7% до $14,29 за барель, а червневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4% до $21,28. Котирування почали зростати після даних про те, що запаси в США зросли менше прогнозних очікувань.

28 квітня вранці ціна на WTI стрімко опустилася на 12% і до $11,19, ціна Brent не перевищувала $20 за барель. Інвестори прагнули позбутися від контрактів в умовах посилення перевиробництва ресурсу.

В ОПЕК прогнозують, що ціни на нафту зростуть до $40 за барель у другому півріччі 2020-го.

Країни ОПЕК+ в середині квітня домовилися з 1 травня знизити нафтовидобуток. У травні-червні зниження складе 9,7 млн барелів на добу, з липня до кінця 2020 року - 7,7 млн і далі, до травня 2022 року, - 5,7 млн барелів на добу.