Почему еврососеди не очень рассчитывают на украинскую ГТС

Обойдется ли европейская газотранспортная система без украинской?

"Газовый коридор" между Польшей и Украиной позволяет транспортировать 1,5 млрд кубометров в год, но загружен он на 65%. Интерконнектор между Польшей и Украиной планируют начать строить в 2020 г. Обойдется ли европейская газотранспортная система без украинской? Есть ли украинская ГТС в планах еврососедей?

Реверсный маршрут для Украины открыла Польша. Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, "Укртрансгаз", принял импортированный "Нафтогазом" природный газ от польского оператора Gaz-System 1 октября 2012-го. С тех пор в Украину из/через Польшу поставлено 3 млрд кубометров газа. Польша была и остается первой среди стран, в том числе Вышеградской четверки, с которой Украина пытается установить взаимовыгодные и беспрерывные "газовые" отношения (см. рис. 1, 2). Но...

Россия все настоятельнее соблазняет Европейский Союз "Турецким потоком" и "Северным потоком-2". Европа не хочет признавать, что фактически способствует своей газовой зависимости от Кремля и "Газпрома". Украина по- прежнему остается "вне" европейской газовой системы. Несмотря на то, что благодаря нашей ГТС даже в последние три сложных для Украины года (аннексия Россией Крыма, война на Востоке страны) государства - члены ЕС беспроблемно получили 60-79 млрд кубометров транзитного "газпромовского" газа (см. рис. 5).

Сегодня "газовый коридор" между Польшей и Украиной позволяет транспортировать 1,5 млрд кубометров газа в год. Этот маршрут загружен на 65%. Газотранспортные компании Польши и Украины подписали операторское соглашение.

Для сравнения: "газовые коридоры" из Словакии и Венгрии позволяют транспортировать в Украину ежегодно 15,5 и 6,1 млрд кубометров соответственно.

Польша и Украина хотя и действуют в унисон, но все же каждая по-своему.

Польша полагается на ЕС, в частности на финансирование инфраструктуры, особенно газотранспортной. И сегодня может позволить себе заявить: "Польша открывает "Северные ворота" для сжиженного газа из США".

Как сообщало ZN.UA, 7 июня 2017 г. в польский LNG-терминал Свиноуйсьце зашел первый танкер со сжиженным американским газом, хотя торжественное его принятие состоялось 8 июня. Все министры, включая премьера Польши, в эти дни были заняты приемом первого танкера со сжиженным газом из США. Учитывая начавшиеся проблемы с Катаром, для них это было крайне важно. Об этом ZN.UA сообщил заместитель министра энергетики Польши Михал Куртыка в ходе Второй польско-украинской газовой конференции в Варшаве 6 июня.

Министр энергетики Польши и глава компании-оператора газотранспортной системы Gaz-System продолжают переговоры с поставщиками сжиженного газа в США, чтобы первая пробная поставка 100 млн кубометров не оказалась последней.

Это первая поставка американского газа не только для Польши, но и для Северной Европы. К этому времени американский СПГ попадал исключительно на рынки южной Европы, в частности Испании, Италии, Португалии и Турции. В июле ожидается прибытие второго танкера с американским СПГ в Свиноуйсьце. А в перспективе его поставки через территорию Польши могут быть расширены на юг и восток Европы, в том числе и в Украину. Об этом заявил замминистра энергетики Польши М.Куртыка.

По его мнению, "это ожидаемое начало реализации долгосрочной стратегии Польши, оператора ее газотранспортной системы Gaz-System и газового холдинга PGNiG, совладельца ГТС Польши, в создании регионального газового хаба".

При этом польская сторона не считает австрийский хаб Баумгартен хабом как таковым, потому что там только газ "Газпрома". Где конкуренция производителей и поставщиков?

"Польша приветствует участие Украины в создаваемом региональном европейском хабе", - подчеркнул замминистра энергетики Республики Польша. Но, очевидно, не торопится задействовать украинскую ГТС и ее подземные газовые хранилища. Почему?

В интервью ZN.UA заместитель председателя правления PGNiG Мацей Возняк сказал: "Каждая страна хотела бы иметь свой хаб - торговую региональную площадку, в том числе для определения цены газа в регионе, которая явно может быть ниже рыночной. Но для создания хаба необходима соответствующая инфраструктура. Польша системно развивает инфраструктуру: намерена увеличить мощность LNG-терминала с 5 до 7,5 млрд кубометров газа, возможности управления трубопроводным транспортом газа, его хранением и оперативного управления".

На вопрос ZN.UA, заинтересована ли Польша в увеличении газотранспортных возможностей - создании интерконнектора - с Украиной, Возняк ответил: "Заинтересована. Мы несколько лет ведем об этом переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" и оператором ГТС "Укртрансгазом". С нашей стороны необходимо немного - достроить около 1,5 км трубопровода. Мы готовы это сделать, как только украинская сторона определится со строительством на своей стороне 110 км трубопровода".

Вице-президент ПАО "Укртрансгаз" Сергей Макогон сообщил, что как только УТГ как госкомпании выделят средства, так сразу... Когда? Не будет ли слишком поздно? ЕС достроит интерконнекторы, LNG-терминалы и... Украина останется вне европейской ГТС навсегда.

Справка ZN.UA

LNG-терминал (СПГ-терминал) им. Леха Качиньского на балтийском побережье Свиноуйсьце начал работу в июне 2016 г. Мощность терминала - 5 млрд кубометров газа. Для Польши и оператора ГТС - компании Gaz-System это стало началом реальной диверсификации направлений поставок и источников газа. Польша намерена увеличить мощности LNG-терминала на 2,5 млрд кубометров газа.

В 2016 г. импорт сжиженного газа составил около 1 млрд кубометров (см. табл. 1, 2), за первые пять месяцев 2017 г. - 0,62 млрд.

Польша намерена создать и открыть "Северные ворота" для поставок сжиженного газа через LNG-терминал на северо-западном побережье страны, максимально задействовав при этом существующую трубопроводную инфраструктуру и интерконнекторы (соединительные газопроводы с соседними странами и их газотранспортными компаниями) и создаваемый газопровод Baltik Pipe для транспортировки газа из Норвегии.

По словам уполномоченного правительства Польши по вопросам инфраструктуры Петра Наимского, польская газовая госкомпания PGNiG не планирует продлевать истекающий в 2022 г. долгосрочный контракт с "Газпромом".

Эксперт Светлана Долинчук уточнила, что на церемонии принятия первого танкера с СПГ премьер-министр Польши Беата Шидло пообещала продолжить курс на диверсификацию импорта энергоресурсов. "Это символический момент, который войдет в историю... Мы теперь можем уверенно сказать, что Польша обеспечивает безопасность не только свою собственную, но и наших соседей- партнеров", - отметила она.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский спрогнозировал, что развитие импорта сжиженного газа укрепит позиции Польши в Центральной и Восточной Европе, усилит роль страны в обеспечении газом.

Президент PGNiG Петр Возняк лишь уточнил, что объем первой поставки СПГ составляет около 100 млн кубометров - это незначительный объем даже для польского рынка, который ежегодно потребляет 14 млрд кубометров газа. "Но энергетическая безопасность строится на серии таких поставок", - отметил он.

Вице-президент PGNiG Мацей Возняк заверил, что американский газ куплен по "привлекательной цене", которая ниже, чем стоимость российского газа для Польши по контракту с "Газпромом".

Петр Возняк заявил: "Мы постоянно ведем переговоры с поставщиками газа во всем мире. Наш коммерческий департамент очень активен. И особенно его активность увеличилась после открытия трейдерского офиса в Лондоне. Решение об этом мы приняли практически в тот же день, когда был объявлен Brexit. Но это важный шаг. Кроме того, другие трейдеры не намерены уходить из Лондона из-за Brexit - это по-прежнему ключевой центр LNG-торговли в мире".

Госдепартамент США распространил специальное заявление, в котором приветствовал начало экспорта американского сжиженного газа в Польшу, и отметил особую роль Варшавы в диверсификации энергопоставок в Европу. В заявлении отмечается, что такое сотрудничество поддерживает создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах, способствует снижению цены на энергоресурсы в странах-потребителях американского СПГ благодаря "надежному и стабильному рыночному партнерству". В Вашингтоне также рассчитывают на развитие "тесного газового сотрудничества" с ЕС, которое будет заключаться не только в насыщении рынка американским топливом, но и в строительстве новой инфраструктуры для его импорта.

Накануне прибытия первой партии американского СПГ в Свиноуйсьце глава PGNIG Петр Возняк провел переговоры с администрацией Трампа и остался доволен их результатами. "США настроены благосклонно в отношении перспектив нашего сотрудничества. Мы заинтересованы постепенно развивать прямые контракты с продавцами СПГ из США и наращивать объемы закупок - это отвечает политике нашей компании по диверсификации источников поставок, благодаря которой мы усиливаем энергобезопасность государства. В перспективе мы рассчитываем перейти от краткосрочных контрактов к среднесрочным, чтобы танкеры из США приходили на польский рынок регулярно и дополняли те долгосрочные поставки, которые идут из Катара", - подчеркнул П.Возняк.

Он также отметил, что действующий долгосрочный контракт PGNiG с Qatargas продолжает стабильно работать без изменений, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию вокруг Катара из-за подозрений этой страны в поддержке терроризма. "Мы прекрасно работаем с Катаром", - заверил Петр Возняк.

"В перспективе мы заинтересованы использовать все зарезервированные мощности, чтобы исключить необоснованные расходы", - отметил вице-президент PGNiG Мацей Возняк. По его словам, мощности будут востребованы благодаря долгосрочным контрактам, которые уже подписаны с Qatargas, а также закупкам на спотовых рынках. "Мы заботимся о хороших отношениях с нашими партнерами в Катаре", - сказал он.

"Поставки СПГ из США в Польшу затрагивают интересы России. Это может привести к повышению активности российских спецслужб, которые будут провоцировать информационные войны, чтобы дискредитировать планы по сокращению зависимости от российского газа", - подчеркнул бывший глава Агентства разведки Польши Гжегож Малецкий.

Договоренности с Cheniere Energy улучшают позиции Польши в переговорах с другими поставщиками газа и стимулируют конкуренцию между экспортерами на европейском рынке, где долгое время лидировал "Газпром". Поэтому Россия стремится активно продвигать проект "Северный поток-2", чтобы сохранить своих клиентов в странах ЕС на фоне СПГ-революции, которая угрожает интересам Кремля и его партнеров.

К слову, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас уверен, что в отношении спорного газопровода "Северный поток -2" не должно быть законодательных исключений. Он считает невозможным специальное толкование правовых норм при реализации этого проекта

После 2022 г., когда истекает срок действия долгосрочного контракта PGNiG с "Газпромом", Варшава намерена отказаться от российского газа.

Стратегическим направлением для импорта газа должен стать проект North Gate с пропускной способностью 10 млрд кубометров газа в год. Он соединит польскую газотранспортную систему с месторождениями на норвежском континентальном шельфе в Северном море. Новый маршрут подразумевает транзит газа через Данию к польскому порту в Нехоже на Балтийском море. А дальше через польскую ГТС норвежское топливо сможет дойти до потребителей в Украине, странах Балтии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Чтобы обеспечить жизнеспособность этого маршрута, в следующем году Варшава и Копенгаген планируют начать строительство магистрального газопровода Baltic Pipe, который станет частью North Gate. Меморандум о реализации этого проекта премьер-министр Польши Беата Шидло подписала со своим датским коллегой Ларсом Расмуссеном 9 июня, на следующий день после того, как первый танкер с американским сжиженным газом прибыл в Польшу.

Строить Baltic Pipe будут две компании - польская GAZ-System и датская Energinet, которым еще предстоит согласовать бизнес-план и определить стоимость. Но они уже заручились поддержкой на правительственном уровне, чтобы сдать в эксплуатацию этот стратегический проект к октябрю 2022 г.

Накануне подписания межправительственного меморандума GAZ-System и Energinet объявили о начале процедуры Open Season для потенциальных поставщиков газа в рамках проекта Baltic Pipe. Это позволит выяснить уровень долгосрочного рыночного спроса на использование мощностей будущего газопровода, а также предварительно оценить социальные и экономические выгоды от его эксплуатации. Все эти данные важны для подготовки технико- экономического обоснования проекта Baltic Pipe, подготовка которого финансируется Еврокомиссией в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility).

Open Season пройдет в два этапа. Первый этап стартовал 6 июня и завершится через полтора месяца, 25 июля 2017 г. В этот период ожидается поступление предварительных заявок от поставщиков газа на заполнение мощностей Baltic Pipe. Во время второго этапа Open Season, который ориентировочно начнется 5 сентября 2017 г., они смогут подтвердить свои заявки и скорректировать окончательные объемы.

Газопровод Baltic Pipe для транспортировки норвежского газа является конкурирующим проектом для "Северного потока-2", который намерен построить "Газпром" для увеличения поставок российского газа в Германию через Балтийское море. "Реализация "Северного потока-2" нарушает экономические интересы Польши, Украины, стран Балтии, Центральной Европы, поскольку препятствует развитию конкуренции на газовом рынке, усиливает зависимость от российского газа и ставит под угрозу энергобезопасность ЕС", - говорит Иржи Курелла из Instytut Staszica, бывший топ-менеджер PGNiG и Tauron Polska Energia.

Алла ЕРЕМЕНКО

Редактор отдела экономической безопасности ZN.UA