Почему Киев оставил "ЛНР" и "ДНР" без света

Уже более суток Украина больше не поставляет ни одного киловатта электроэнергии самопровозглашенным "ЛНР" и "ДНР". По официальным сообщениям, отключение стало вынужденной мерой, поскольку сумма их задолженности за электроэнергию составляет 2,5 миллиарда гривен. Являются ли действия энергетиков экономически оправданными и к каким последствиям это приведет?

Возможные последствия для всей Украины

"Начиная с сегодняшнего дня, перетоки электроэнергии на неконтролируемую территорию равны нулю. Никаких других последствий этого процесса для энергосистемы Украины нет, последствия будут только положительными. Прироста задолженности точно больше не будет", - заявил на своем видеоблоге в интернете 26 июля глава национальной энергокомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Он заверил, что до последнего времени по неподконтрольным Киеву районам Донецкой области среднесуточные перетоки энергии колебались в пределах 25- 30 мегаватт. "Вместе с тем, по Луганской области, которая была отключена от украинского тока раньше, среднесуточные перетоки достигали 250-260 мегаватт", - сообщил Ковальчук.

Он отметил, что это удовлетворяло до 55 процентов внутреннего потребления электроэнергии самопровозглашенной "ЛНР" и около 5-7 процентов потребностей неконтролируемых Киевом районов Донецкой области.

Три года бесплатной энергии

Отключение электроэнергии в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" произошло по причине неуплаты. "Как сообщало госпредприятие" Энергорынок ", за все время существования линии разграничения Украина не получала оплату за электроэнергию, поступающую на эту территорию", - заявил Ковальчук.

Еще одной причиной он назвал введенный в начале этого года под давлением общественности запрет на торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. "Процесс отключения начался еще в марте текущего года", - сказал глава "Укрэнерго".

Он убежден, что все это не повлечет за собой каких-либо гуманитарных или техногенных проблем. "Неконтролируемые Украиной районы Луганщины обеспечиваются по линии 500 киловольт, которая соединяет их с Россией через подстанцию "Шахты" на юго-востоке области. В Донецкой области неконтролируемые районы соединены линией 220 киловольт с Ростовской областью России, плюс имеют две мощные ТЭЦ - Старобешевская и Зуевская. Это полностью закрывает потребности этих территорий", - отметил Ковальчук.

Вынужденная мера

Председатель киевского Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко считает отключение "ЛНР" и "ДНР" от украинского электроснабжения вполне логичным и адекватным шагом.

"Продолжение поставок энергии, за которую никто не платит, неоправданно даже с учетом всех политических последствий. Пришло время реформировать по евростандартам госпредприятие "Энергорынок", и здесь будет огромное препятствие с теми долгами на десятки миллиардов гривен, которые предприятие уже накопило за неуплату электроэнергии, потребленной оккупированными территориями", - сказал DW эксперт.

Дяченко не исключил, что в случае оплаты самопровозглашенными республиками электроэнергии, ее поставки можно было бы продолжать. В отличие от него, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар считает это проблемой безопасности, а не бизнеса.

В интервью DW он не исключил, что окончательное прекращение электроснабжения контролируемых пророссийскими сепаратистами территорий простимулировала 27 июня "масштабная кибератака на стратегически важные украинские объекты, происхождением из России". "Если в пределах объединенной энергосистемы Украины есть какие-то неконтролируемые части этой энергосистемы, это создает дополнительный риск непредсказуемых последствий", - считает Гончар.

Угроза дезинтеграции

Действия украинских энергетиков противоречат договоренностям, достигнутым во время телефонных переговоров 24 июля главами государств "нормандской четверки": Украины, России, Франции и Германии.

Как отмечалось в обнародованном на сайте правительства Германии совместном заявлении Берлина и Парижа по итогам этих переговоров, "стороны конфликта будут принимать меры с тем, чтобы восстановить экономические отношения, детали которых необходимо обсудить как можно скорее". В Германии это уже не первое заявление, в котором высказывались опасения дезинтеграции территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами, в результате действий официального Киева.

Однако опрошенные эксперты убеждены, что отключение самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" от украинской электроэнергии никак не повлияет на дезинтеграцию этих территорий. "Слишком дорогой была для нас эта интеграция", - сказал Сергей Дяченко. В свою очередь Михаил Гончар возразил против самой постановки вопроса, которой агрессор и жертва агрессии рассматриваются западными политиками как равноправные стороны.

Он напомнил, что с чисто технической точки зрения восстановление целостности украинской энергосистемы не представляет никаких проблем. "После соответствующих мероприятий по деоккупации будет очень легко присоединить эти территории обратно к украинской энергосистеме. Грубо говоря, для этого достаточно будет просто переключить рубильник", - сказал Гончар.

europe.newsru.ua

http://rus.europe.newsru.ua/article/39869723