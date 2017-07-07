Почему МВФ разлюбил Украину

Может для некоторых информация о том, что Международный валютный фонд не собирается в ближайшее время кредитовать Украину и была неожиданной, но в действительности уже давно понятно, что наша страна для этого кредитора, как "чемодан без ручки".

Еще когда в далеком мае 2014 года МВФ давал кредит Украине, среди восторженных истерик и криков "Фонд нас любит, все будет в шоколаде", были умные высказывания и замечания о том, что его кредиты не помогли не одной стране мира, и что МВФ имеет скверную привычку не держать слово. Так и получилось.

Три года назад нашей стране обещали предоставить $7 млрд., а фактически выделили лишь $4,6 млрд., из которых $3,7 млрд власти направили на погашения старых кредитов МВФ. В 2015-ом заверения были еще более масштабными - $10 млрд., из которых мы получили только $6,5 млрд. (почти $1 млрд. ушел на выплату старых долгов). А в прошлом году нам выдали и вовсе мизер: $1 млрд. из обсуждаемых $7 млрд. И тоже самое пока происходит и в 2017-ом. И то пресловутый миллиард был предоставлен под уплату такой же суммы по старому займу.

Складывается впечатление, что МВФ готов нас финансировать исключительно в рамках выплат по старым долгам, и только. И нам не стоит рассчитывать на реальное кредитование украинской экономики.

Конечно, и сам Фонд можно понять. Когда он выделял первые суммы, его экономисты рассчитывали, что средства вложат в развитие экономики, и Украина и без внешней помощи сможет рассчитываться по своим долгам. По расчетам МВФ, на конец 2017 года золотовалютные резервы нашего Нацбанка должны были быть не менее $35 млрд. Однако на текущий момент их размер составляет $18 млрд., из которых $13 млрд. - вливания все того же Фонда.

Наши собственные достижения более чем скромны. Размер чистых золотовалютных резервов НБУ составляет лишь $5 млрд., в то время как еще в 2013 г. они были на уровне $15 млрд. Разумеется, при такой математике Международный валютный фонд просто боится нас кредитовать. Ведь есть риск того, что мы в любой момент перестанем платить по долгам. С другой стороны, взять и бросить Украину на произвол судьбы МВФ тоже не может. Ведь там понимают, что за $5 млрд. мы не сможем профинансировать свои потребности и не довести дело до дефолта. Хотя постоянно давать нашей стране новые кредиты под погашение старых долгов глобальному кредитору тоже надоело.

Но, как разорвать этот порочный круг не знает ни МВФ, ни правительство Гройсмана.

У нашего кредитора была надежда на то, что его финансирование будет подстегивать и стимулировать приток инвестиций в Украину. Ожидалось, что с 2014 по 2017 годы к нам поступит не менее $10 млрд. Однако реальная сумма оказалась куда меньше - $3 млрд. На поверку выяснилось, что зарубежные инвесторы не доверяют не Украине, не обещаниям МВФ, что все будет хорошо.

Разговоры о том, что для получения денег МВФ нужно как можно быстрее принять пенсионную или земельную реформу - от лукавого. Скорее всего и сам Порошенко и Гройсман знают, что Фонд не собирается по-настоящему кредитовать Украину: что новые транши будут выделяться только под погашение старых долгов, и то не всегда.

Нашему кредитору уже давно понятно, что все реформы, которые проводились под эгидой Меморандума МВФ закончились полным провалом. Здесь вам и девальвация гривны с целью стимулирования экспорта, и "очистка банковской системы" с целью активизации кредитования экономики и реформа ЖКХ с целью уменьшения дотирования госбюджета.

Повсюду обратный результат. Экспорт обвалился, кредитование остановилось, а долги по тарифам ЖКХ с учетом долга по субсидиям уже приближаются к $50 млрд. грн, которые негде взять. Никто не верит, что пенсионная реформа поможет уменьшить дефицит Пенсионного фонда, который сейчас превышает $140 млрд. Ибо предложенная Гройсманом пенсионная реформа - это не реформа, а скорее имитация. Даже если ее примет Верховная Рада, получение транша от МВФ все равно останется под сомнением.

И напоследок, стоит напомнить всем экспертам и консультантам, что МВФ оценивает работу экономики Украины по "маячкам". Это экономические показатели, которые показывают разные аспекты работы экономики страны: рост золотовалютных резервов, дефицит госбюджета, собирание налогов и возмещение НДС и т.д. В тексте действующего Меморандума таких "маячков" 19 из которых более-менее выполнили только 2.

Пока украинская власть не поймет, что нельзя жить за счет подачек МВФ, наша страна не будет иметь будущего. Нужно как можно быстрее прекратить слушать не всегда адекватные советы Фонда и больше думать не о том, как выклянчить очередной транш, а как провести в Украине настоящие реформы. Чтобы экономика Украины росла и самое главное - росли реальные доходы населения. Только тогда можно рассчитывать на экономическое чудо в стране.

Алексадр Охрименко

Минпромhttp://www.minprom.ua/digest/231839.html