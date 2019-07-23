Почему Украина, где случилась авария на ЧАЭС, продолжает пользоваться атомной энергией?(Асахи симбун, Япония)

Новый президент Украины открыл чернобыльскую зону

В апреле я опубликовал статью о Зеленском, в которой высказал довольно пессимистичное мнение, однако на данный момент народная популярность нового президента никуда не делась. Сам он работает также весьма бодро.

10 июня украинский лидер посетил Чернобыльскую АЭС. Как вы знаете, 26 апреля 1986 года там произошла крупнейшая катастрофа в истории человечества - взорвался четвертый реактор ЧАЭС.

Не так давно при поддержке европейских стран этот реактор накрыли стальным куполом. Зеленский приехал на мероприятие, приуроченное данному событию. По этому поводу глава Украины принял важное решение. Ранее посещать радиоактивную зону было строго запрещено, но Зеленский подписал указ, превратив Чернобыль в туристическую достопримечательность.

На самом деле, все люди, включая иностранцев, могли посещать этот регион и ранее. Для этого нужно было получить специальное разрешение. Посещения в таком виде были разрешены в 2010 году. Я сам пять лет назад побывал в соответствующем туре.

В этот раз Зеленский снял все ограничения. Таким образом он хочет создать туристические объекты и использовать чернобыльское наследие более позитивно.

Президент Украины так пояснил смысл нового курса: "Чернобыль был отрицательной составляющей бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль - уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий город-призрак. Мы должны показать это место мировым ученым, экологам, историкам и туристам. Я хочу сделать из Чернобыля новую точку роста Украины. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Мы положим этому конец".

Украина до сих пор сидит на атомной игле

Кстати, поскольку новый президент Украины впервые посетил Чернобыль, японцы могли подумать, что он прокомментирует дальнейшую атомную политику страны. Тем не менее, насколько мне удалось выяснить, Зеленский вообще не затронул эту тему. Он рассказал только о возможностях полезного использования чернобыльской зоны.

На самом деле Украина и сейчас серьезно зависит от АЭС. Эксплуатация ЧАЭС была прекращена в 2000 году, но еще работает 15 реакторов на других четырех АЭС.

Украинская политическая и финансовая элита редко говорит об отходе от атомной энергетики. Не было замечено никаких общественных движений, которые бы этого требовали. Я думаю, на последних выборах эта тема также не поднималась. Вероятно, Зеленский считает поддержание АЭС чем-то естественным.

Стоит отметить, что в результате катастрофы 1986 года пострадала не только Украина, серьезный ущерб был нанесен России и Белоруссии. На самом деле больше всех пострадала как раз Белоруссия: на ее территории оказалось более 70% загрязненных веществ. Иронично, но в настоящее время эти три страны считаются атомными державами.

В России добывается много углеводородного сырья: нефть, газ и уголь. Она занимает прочные позиции и в области гидроэнергетики, поэтому доля АЭС не столь велика: 18,5%. Несмотря на это, атомная энергетика является для России стратегически важной областью. Особое значение она придает ее экспорту.

На данный момент в Белоруссии АЭС нет, но сейчас идет строительство первой атомной электростанции. Первый реактор планируется запустить в этом году. В свою очередь, на Украине доля АЭС составляет больше половины от общего объема. Она занимает второе место после Франции с точки зрения зависимости от атомной энергии.

Россия страшнее радиации

Почему же Украина продолжает пользоваться АЭС, несмотря на страшнейшую катастрофу в истории человечества? Я думаю, дело в том, что для нее энергетическая безопасность приравнивается к уходу от российской зависимости.

Украина добывает и экспортирует уголь, кроме того, на ее территории находится нефть и газ. Тем не менее украинская промышленность и сфера домашних хозяйств не отличаются высоким уровнем экономии энергии, и это тянется еще с советских времен. Об автономности вообще говорить не приходится.

Украина и Россия связаны газовыми и нефтяными трубопроводами, которые были построены еще во время СССР. После обретения независимости Украина импортировала газ и нефть из России, покрывая спрос на энергетику. При этом она могла бы поставлять газ и нефть из других стран, но это трудновыполнимая задача в силу причин, связанных с логистикой и инфраструктурой.

Для Украины крайне небезопасна ситуация, при которой она зависит от российских нефти и газа при том, что эти отношения зафиксированы трубопроводами и другой инфраструктурой. Действительно, в 2000-х годах между странами разгорелся конфликт вокруг условий поставки газа. Россия развязала "газовую войну", чтобы расшатать Украину.

В этом свете сравнительно дешевая атомная энергия, которую можно вырабатывать собственными силами, дает возможность Украине поддерживать энергетический баланс.

Я думаю, что, конечно же, она хочет продолжить свой путь без АЭС, будучи страной, прошедшей через Чернобыль, но задача обеспечивать население энергией без участия России куда важнее.

К слову, в апреле 2016 года на Украине был проведен социологический опрос, приуроченный к 30-летию аварии на ЧАЭС. Респондентам был задан вопрос: "Украинские АЭС безопасны?". Ответы были следующими: "абсолютно безопасны" - 4%; "сравнительно безопасны" - 24%; "весьма опасны" - 31%; "очень опасны" - 24%. Так что украинцы также серьезно озабочены этой проблемой.

Атомная энергетика также зависит от России

У украинской стратегии снижения зависимости от российской энергетики за счет АЭС есть слабое место. Ядерное топливо Украине поставляет российская компания "ТВЭЛ".

Украинские АЭС были спроектированы и построены в советское время, и длительное время "ТВЭЛ" была монополистом в области поставок ядерного топлива на Украину.

В 2000-е годы на украинский атомный рынок стремились выйти американские государственные и частные компании. Ядерным топливом Украину начинает обеспечивать американская компания "Вестингауз Электрик Корпорейшн" (Westinghouse Electric Corporation). Украина хотела полностью прекратить сотрудничество с "ТВЭЛ", но возникли технологические ограничения. В последние три года доля "Вестингауз Электрик Корпорейшн" на украинском рынке значительно выросла.

В декабре 2018 года сообщалось, что Украина продлила контракт с "ТВЭЛ" до 2025 года. Это означает, что ей не так-то просто избавиться от "чар" России.

Мититака Хаттори