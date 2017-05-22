Почему украинцы не могут отказаться от налички

Нал, да удал.

6 мнений о будущем безналичных платежей в Украине

Объемы безналичных расчетов в Украине растут. По последним данным НБУ, в 2016 году общая сумма розничных платежей с помощью банковских карт выросла на 222,5 млрд грн до 571,3 млрд грн по сравнению с 2015 годом. Количество операций за этот же период возросло с 1287 млн шт. до 1775 млн шт. В прошлом году в Украине насчитывалось 32,4 млн активных банковских карт, 33,8 тыс. банкоматов и 219 тыс. платежных терминалов. При этом эксперты утверждают, что охват безналичных платежей и количество пользователей банковских услуг в Украине все еще остаются низкими, по сравнению с европейскими странами. Банкиры, бизнесмены и чиновники на Ukrainе Economy Week обсудили факторы, сдерживающие безналичные расчеты. LIGA.net выбрала главные тезисы.

Дмитрий Крепак, глава Visa в Украине:

Первый фактор - это нехватка платежных терминалов в торговой сети. В Киеве, скорее, можно прожить, пользуясь только картой. Но если выехать за пределы города-миллионника, то без наличных - невозможно. В Украине четырехкратная нехватка платежных терминалов, для размера нашей страны и количества населения нужно от 800 тыс. до миллиона терминалов. Сейчас есть 200-230 тыс. Вторая проблема - отношение пользователей к безналичным платежам. До сих пор бытует мнение, что банкомат это наиболее безопасный инструмент. На втором месте - платеж в торговой сети, и наименее безопасный инструмент, по мнению наших граждан - это оплата в интернете. Хотя статистика мошенничеств это совершенно не подтверждает. Если не учитывать социальную инженерию (телефонное мошенничество и пр.), где человек сам отдает свои деньги, то вероятность потерять деньги с карты - меньше 1 копейки на 100 грн. Если побороть социальную инженерию, то карты станут без сомнения самыми безопасными. Третий вопрос - привычки. В некоторых странах терминал стоит у торговцев, так как иначе они ничего не смогут продать. Но в развивающихся странах со стороны потребителей, которые приходят с картами, на торговцев нет такого давления.

Кирилл Шевченко, глава правления Укргазбанка:

Стоит отличать развитость платежной инфраструктуры в Киеве и в маленьких городах и селах. Техническая возможность установить банальные POS-терминалы существует, мягко говоря, не везде в нашей стране. Развитие инфраструктуры прямо будет влиять на безналичные технологии. Вторая проблема лежит в плоскости работы местной власти. В мире очень много примеров, когда муниципалитеты разрабатывают программы развития безналичных платежей в регионе, например в странах Скандинавии есть подобные вещи не только на уровне правительства, но и на уровне местных властей. У нас есть общая программа НБУ, с профессиональной точки зрения она отвечает всем вызовам, но у нас нет поощрительных программ на уровне муниципалитетов. И это то, без чего, я считаю, сегодня мы не сможем двигаться дальше.

Третья проблема состоит в том, что есть ряд отраслей, где безналичной экономике оказывают сопротивление. В основном это рынок недвижимости. Мы все с вами знаем, как он работает. Есть определенные ограничения, наложенные НБУ на размер наличных расчетов, но это все, что сделано на сегодняшний день, чтобы вывести этот рынок в cashless. Специалисты по недвижимости знают лучше объемы этого рынка, но мы с вами говорим о десятках миллиардов гривен, которые находятся вне зоны безналичных расчетов.

Игорь Смелянский, глава Укрпочты:

Возможно, это прозвучит нескромно, но cashless в Украине без Укрпочты не победит. Все, кто хотел пользоваться банками - уже там, и банки между собой соревнуются за одних и тех же клиентов. Укрпочта сейчас- это главный кэш- монстр украинской экономики, ведь мы лишь по пенсиям и социальной помощи охватываем 125 млрд грн. Я уже не говорю о коммунальных платежах. В селах у нас 100%-ая доля коммунальных платежей и все они проводятся наличными.

Если мы хотим решить проблему наличных, то я уверен, что любыми административными способами и запретами ее решить не удастся. Если люди хотят пользоваться наличными, они будут ими пользоваться и найдут возможность обойти то, что запрещено. Например, по нашим оценкам, маршрутки, которые пересекают западную границу Украины перевозят до $2 млрд наличными ежегодно. Украина прекратила денежные переводы через платежные системы с Россией. Патриотично это или нет, но полтора миллиона украинцев живут в России и их семьи живут в Украине, в том числе, в селе. Либо они будут получать деньги от родственников безналичным путем через почту, либо это будут маршрутки из ЛДHР.

Говорят, что пенсии наличными - это зло, и я целиком с этим согласен, потому что я каждый день получаю криминальные отчеты, из регионов, где пенсию развозят на машинах Укрпочты. При этом, банки сейчас сокращают свои отделения и одновременно мотивируют людей пользоваться картами. Куда люди в селе эту карту засунут? Пенсионерам придется за пенсиями ездить в райцентр, и безналичные платежи не будут позитивно восприниматься ими. В регионах есть также малый и средний бизнес, агрокомпании, которые также нуждаются в электронных платежах, но не имеют возможности их проводить из-за того, что банковские отделения находятся далеко. Чтобы решить эту проблему Укрпочта будет подавать в Раду законопроект о возможности заводить счета клиентам. Когда мы будем открывать счета и обслуживать наших клиентов в отделениях, мы сможем их убедить, что пользование картами более выгодное удобное решение. Укрпочта сможет сэкономить хотя бы на том, что мы перестанем возить туда-обратно наличные с пенсиями, платежами и переводами за посылки, не будем платить за страховку и инкасаторские автомобили. Мы уменьшим свои расходы и с удовольствием предоставим скидки клиентам физлицам и предпринимателям за безналичные расчеты и операции. Таким образом приобщим клиентов из отдаленных регионов и сел к cashless - расчетам.

Андрей Пышный, глава правления Ощадбанка:

Согласно исследованию McKinsey & Company Украина, которое проводилось по заказу НБУ, стоимость транзакций в Украине в 18 раз превышает стоимость транзакций в Польше. В Украине 35% процентов сотрудников занимаются продажами, а 65% - обслуживанием, в то же время, в Польше - с точностью наоборот. Уровень проникновения банковской системы в Украине 52%, а в США - 97%. Это говорит о том, насколько наша банковская система неконкурентна и насколько низка ее продуктивность. Поэтому для нас нет альтернатив развитию электронных каналов и безналичных расчетов.

Михаил Видякин, начальник управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ:

Есть еще немало вызовов на пути к безналичной экономики в Украине. Первый вызов состоит в том, чтобы окончательно перевести все социальные выплаты и зарплаты в зону cashless. Второй момент это то, что мы фокусируемся на увеличении количества POS-терминалов и расчетам карточками, а мир шагнул дальше. Используются расчеты по QR-кодам, платежи через чаты. Финтех- компаниям в Украине также стоит обратить на это внимание. Национальный банк со своей стороны выясняет, где есть препятствия этому всему в нашем регулировании. Мы считаем, что тот же законопроект 5361 (относительно регулирования перевода средств), который сейчас выходит на первое чтение, создаст условия для финтех-рынка и банковских институтов.

Оксана Макарова, заместитель министра финансов Украины:

Государство активнее всего развивает cashless в фискальной области. Уже второй год мы улучшаем администрирование налогов. Такие вещи как личный кабинет налогоплательщика позволяют избежать не только непосредственного общения со служащими ГФС, но и избежать ошибок в случае, когда бизнес проводит все транзакции в электронном виде. К сожалению, большая проблема в том, что не все платежи проходят в онлайне. У нас также есть реформа казначейства, которая впоследствии даст возможность все государственные платежи сделать электронными. Третья часть касается социальных выплат. Первый пилотный проект мы начали с Ощадбанком, когда вместо наличных выплат переселенцам с Донбасса, провели платежи через их карточки. "Социалка"- это главная сфера, где безналичные платежи должны быть применены.

Кристина Болотова