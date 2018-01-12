Почти по $2 тысячи с украинца: Гройсман назвал сумму внешнего долга

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83% от ВВП

Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому Forbes, передает Depo.ua.

Сейчас Украина должна внешним кредиторам 83% от ее ВВП. То есть это $1,8- 1,9 тысяч с каждого украинца. Однако Гройсман добавил, что за последние годы Украина сделала бешеный прогресс, напомнив, что в 2014 году государственный бюджет составлял всего 108 тысяч гривен.

"Это был общий разбой. Предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб. Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - заявил Гройсман.

Во время интервью Гройсман заявил об усилении сотрудничества между Украиной и Грузией. В частности над проектом "Шелковый путь", который свяжет Китай и ЕС. В апреле 2017 года заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что Украина должна оплатить $13 млрд долга по внешним обязательствам до конца 2019 года.

В феврале 2017 года государственный долг Украины вырос на 10,34 млрд грн до 1,941 трлн грн.