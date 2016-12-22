Почти пятая часть госбюджета потрачена на спасение ПриватБанка, - Шлапак

Почти пятая часть госбюджета Украины за 2016 год потрачена на спасение от банкротства ПриватБанка

Об этом во время брифинга заявил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, сообщает Эспрессо.TV.

"Безусловно, это средства людей, и мы это понимаем. 160 млрд - почти пятая часть 2016 года потрачена на спасение ПриватБанка. Меня лично очень беспокоит, с точки зрения ответственности. Мы у простых людей забираем средства, чтобы спасти банк, и мы должны их вернуть, и мы их обязательно вернем. Или способом просто развития банка, возможно, когда мы достигнем определенных масштабов, государство примет участие в продаже банка. При любых обстоятельствах государство вернет свои деньги", - сказал Шлапак.

