Под "горячую руку" НБУ могут попасть "1+1" и МАУ - политолог

Под "горячую руку" Национального банка Украины, могут попасть такие активы Игоря Коломойского, как медиа-группа "1+1" и МАУ.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Руслан Бортник.

"В данном случае мы имеем дело с продолжением войны между Игорем Коломойским и Петром Порошенко за активы "ПриватБанка". Думаю, что "под горячую руку" могут попасть медиа-группа "1+1", а также другие активы днепропетровского бизнесмена, в том числе нельзя исключать, что это станет МАУ".

Эксперт пояснил, что залог, который предоставили бенефициары "ПриватБанка", не обеспечивает кредиты.

"Денег нет, кредитов тоже и поэтому заявление НБУ может означать начало преследования и поисков других активом И. Коломойского, которые до этого еще не были задействованы. И это может быть что угодно. Война за скудные ликвидные ресурсы украинской экономики обостряется, и не исключаю, что это стало возможным после визита Президента Украины в США, где он в какой-то мере получил разрешение на подобные действия", - резюмировал Р. Бортник.

Напомним, Национальный банк Украины запустил процедуру принудительного взыскания задолженности с экс-владельцев национализированного ПАО "ПриватБанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, собственники банка не выполнили взятое на себя обязательство добровольно реструктуризировать свои кредиты. Срок, предоставленный государством для этого, истек 1 июля 2017 года.

"Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. - Ред.) не выполнили взятых на себя обязательств. Таким образом, сейчас государство и "ПриватБанк" перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - говорится в сообщении.

