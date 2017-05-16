Под санкции попала программа для бухучета 1С

Экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на известную компанию-поставщика ERP-систем "1С" и ряд других IT-компаний. Об этом сообщается в указе президента, опубликованном на его сайте.

Ограничительные меры распространяются на российскую компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.

Экономические санкции также коснулись других поставщиков ERP-систем ЗАО "Галактика Центр", ООО "Корпорация" Парус ".

Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", ООО "Аби Украина ЛТД".

В частности, санкции предусматривают блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также решение президента предусматривает ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Компаниям запрещается осуществлять государственные закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства.

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Из разработок "1С" наиболее известны программы системы "1С: Предприятие", а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".