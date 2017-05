Под санкциями. Как Курченко стал угольным королем Донбасса

Под украинские санкции попала компания Петролеум Капитал. Во второй половине 2016 года она стала крупнейшим поставщиком донбасского угля в Россию

Указ о применении санкций в отношении российских IT-компаний и социальных сетей вызвал в обществе небывалый резонанс. Между тем украинские санкции коснулись не только интернет-сервисов. Под ограничительные меры попали компании, которые вывозят уголь с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В санкционном списке оказалась компания Петролеум капитал. По данным LIGA.net, конечным бенефициаром этой структуры выступает беглый украинский предприниматель Сергей Курченко.

Со второго полугодия 2016-го Петролеум капитал фактически стала монополистом по поставкам антрацита с оккупированных территорий в Россию, свидетельствуют данные Российских железных дорог, которые есть в распоряжении LIGA.net. Через эту компанию углем снабжалось дочернее предприятие Газпрома - Новочеркасская ГРЭС.

С середины апреля еще одна компания, которую российские СМИ связывают с Курченко, - ЗАО Внешторгсервис из Южной Осетии - также начала вывозить антрацит с неконтролируемых территорий. На экспорт пошли первые тонны угля из шахт, принадлежащих Ринату Ахметову.

LIGA.net удалось узнать, кто и сколько угля вывез в 2016 году с оккупированных территорий.

Угольные схемы

Поставка антрацита в Россию из неподконтрольных районов Донбасса давно стала прибыльным бизнесом. Добытый уголь обогащается на донецких и луганских фабриках и переправляется через не контролируемую украинскими властями границу с РФ.

В дальнейшем топливо идет на экспорт в европейские и африканские страны. Схему таких поставок наладили еще два года назад. LIGA.net уже писала об объемах контрабанды топлива из Донбасса. В 2015 году в Россию нелегально вывезли около 1,3 млн тонн угля только антрацитовой группы. В прошлом году объемы нелегального экспорта незначительно снизились.

Данные РЖД, которые есть в распоряжении LIGA.net, свидетельствуют, что в 2016-м с оккупированных территорий в Россию вывезли 940 000 тонн антрацита и еще около 95 000 тонн других сортов угля. Это только те объемы, которые официально попали в статистику железнодорожных перевозок.

Российские госорганы оформляют вывоз донбасского угля как импорт из Украины. Поставщики, учрежденные так называемыми властями самопровозглашенных республик, проходят в документах, как украинские компании.

Получатели угольной продукции в России переоформляют нелегальный уголь и экспортируют его из российских портов или поставляют на электростанцию на юге РФ, принадлежащую Газпрому. Часть вывезенного из Донбасса топлива возвращается в Украину под видом южноафриканского для потребностей государственной Центрэнерго.

Уголь Курченко

По итогам 2016 года, наибольшие объемы угля вывезла с оккупированного Донбасса московская компания Петролеум капитал. Майским указом президент Петр Порошенко ввел против нее санкции сроком на три года.

По данным РЖД, в 2016-м эта компания вывезла 375 000 тонн антрацита, добытого на шахтах в ОРДЛО. Это 40% всего объема нелегальных поставок антрацита за прошлый год.

Практически все объемы Петролеум капитал поставила в июне-декабре 2016 года, на нее пришлось 70% всей угольной контрабанды за этот период (532 000 тонн).

Топ-менеджер крупного российского угольного трейдера сообщил LIGA.net, что конечным бенефициаром Петролеум капитал является украинский бизнесмен Сергей Курченко. Косвенно это подтверждают данные из открытых источников.

Компания Петролеум капитал основана в октябре 2014 года. Ее единственный владелец и руководитель - россиянин Александр Артемьев.

Он же владеет двумя крымскими компаниями, основанными в середине 2014 года: ООО Ривьера Газ и Крымойл Холдинг. Обе компании являются ответчиками в судебном разбирательстве по иску Ленура Сеттарова о признании недействительными договора купли-продажи АЗС в Крыму в 2014 году.

Сеттаров был владельцем одной из крупнейших в Крыму сети заправок Современник. После аннексии полуострова эту сеть заправок купил Курченко. О крымской сделке LIGA.net писала еще в 2014 году.

Кроме вывоза угля из Донбасса Петролеум капитал самостоятельно экспортирует антрацит в третьи страны. В прошлом году она экспортировала из российских портов всего 9 000 тонн антрацита, за январь-апрель 2017 года - 159 400 тонн.

По данным Федеральной таможенной службы, имеющимся в распоряжении LIGA.net, официально экспортером выступает компания РЖД Логистика. При оформлении экспорта производителем угля в спецификации товара указывается Петролеум капитал. Экспорт осуществляется через британские компании Supreme Business Group LP, Merkato (UK) ltd и Nredos Holding inc с Сейшельских островов. Merkato (UK) ltd имеет украинские корни, ее владелец - гражданин Украины Вячеслав Горожанин.

Еще осенью прошлого года несколько угольных трейдеров рассказывали LIGA.net, что Курченко поставляет вывозимый из ОРДЛО антрацит на Новочеркасскую ГРЭС (филиал ПАО ОГК-2, входит в Газпром). Против ПАО ОГК-2 украинские санкции были введены в ноябре 2016 года.





Братья Мельничуки

Второй крупнейший поставщик угля с неконтролируемых территорий - компания Угольные технологии из Ростова-на-Дону. В 2016 году компания вывезла в Россию 116 800 тонн антрацита, за четыре месяца этого года - еще 139 600 тонн.

Угольный трейдер создан в мае 2014-го. Его единственным учредителем еще в феврале 2016 года был ростовчанин Валерий Донсков. Он занимается операциями с углем с середины 2000-х и владеет долями еще в нескольких торговых компаниях.

Позже среди собственников Угольных технологий появились еще два человека - Вячеслав Дрюченко и Александр Мельничук. Все трое владеют по 33% уставного капитала трейдера.

Мельничук на сепаратистских ресурсах упоминается как "заместитель министра энергетики ЛНР". Ему принадлежит 40% ООО ГОФ Дарьевская. Эта компания зарегистрирована на Харьковском шоссе, в спальном районе Киева. Только в 2015 году ГОФ отгрузила на экспорт в Россию более 425 000 тонн антрацита.

Мельничук также владеет 10% в основанной в сентябре 2014 года Крымской топливной энергетической компании (КТЭК, Симферополь). Мажоритарный собственник этой компании через днепровскую компанию ЮГ-Скан - Сергей Огурцов. В Верховной Раде пятого созыва Огурцов числился помощником беглого экс-депутата Олега Царева.

Через КТЭК из ОРДЛО антрацит поставляется в Крым для бытовых нужд. В 2016 году, по данным РЖД, объем поставок составил 5 700 тонн, за четыре месяца этого года - 4 900 тонн. Александр Мельничук также владеет ростовской компанией ЮТЭК, поставляющей на оккупированные территории моторные масла, арматуру и другую продукцию.

У Мельничука есть брат - Сергей. Он является владельцем зарегистрированной в Киеве компании Ровеньки-Углепостач. Эта компания до марта этого года была крупнейшим легальным экспортером добытого в ОРДЛО сортового антрацита. Уголь компания покупала у холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Из-за блокады оккупированных территорий Ровеньки-Углепостач свернула экспортный бизнес.

Ни братьев Мельничуков, ни компаний, принадлежащих им, в списках украинских санкций отыскать не удалось.

Зато есть другие игроки. С 2016 года крупные партии угля из Донбасса начала вывозить компания Русский Антрацит, основанная в 2015 году в Ростове. Ее владельцем является житель Ровеньков Александр Германов. Другого бизнеса за ним не числится.

В прошлом году Русский Антрацит нелегально вывез из Донбасса около 132 000 тонн антрацита. Компания примечательна тем, что начала экспортировать уголь из российских портов. За прошлый год объем поставок составил более 490 000 тонн, а за четыре месяца 2017 года превысил 130 000 тонн, следует из данных Федеральной таможенной службы и РЖД.

Русский Антрацит был включен в санкционный список в мае этого года. Кроме операций с углем, компания ввозит в ОРДЛО автомобильную технику и химическую продукцию.

Осетинский посредник

В марте 2017 года после начала блокады ОРДЛО со стороны Украины так называемые власти сепаратистских республик ввели внешнее управление на угольных и металлургических предприятиях, которые продолжали работать в украинском правовом поле.

По данным Коммерсантъ-Власть, с апреля 2017 года управление украинскими предприятиями на оккупированных территориях передали ЗАО Внешторгсервис, зарегистрированному в непризнанной республике Южная Осетия. Издание связывает эту компанию с Курченко.

Под ее управлением в частности оказались крупнейшие производители антрацита на Донбассе - компании Ровенькиантрацит и Свердловантрацит, принадлежащие ДТЭКу.

С середины апреля Внешторгсервис занялась вывозом антрацита с оккупированных территорий, свидетельствуют оперативные данные ФТС, с которыми ознакомилась LIGA.net.

С 15 апреля по 10 мая этого года Внешторгсервис поставила в Россию около 35 000 антрацита. При этом общий объем нелегальных поставок за этот период - более 89 000 тонн. В документах РЖД грузоотправителем около 7 500 тонн антрацита числится Филиал No2 ЗАО Внешторгсервис. Именно так после введения внешнего управления называется ООО ДТЭК Свердловантрацит. Происхождение остальных объемов угля, который вывозит южноосетинская компания, LIGA.net узнать не удалось.

В ДТЭК уверяют, что компания отслеживает перемещения угля с неконтролируемой территории. "Мы предупредили всех потенциальных покупателей и поставщиков угля о незаконности любых операций с данным товаром, - сообщили LIGA.net в ДТЭК Энерго. - На складах шахт ДТЭК, которые были захвачены 13 марта, находилось около 430 000 тонн рядового угля. Однако после 13 марта объемы угля могли измениться в связи с попытками добычи угля и его реализации представителями так называемых ДНР и ЛНР.