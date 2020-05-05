Податковій міліції, яку обіцяли ліквідувати, подвоїли фінансування - Схеми

Державній фіскальній службі (ДФС), у структурі якої залишилася лише податкова міліція, подвоїли фінансування під час перегляду держбюджету на 2020 рік. Тепер бюджет органу, що перебуває у стані ліквідації, складає майже 1 млрд грн. Про це йдеться в сюжеті програми Схеми "Наглядачі над бізнесом".

Додаткові 450 млн грн, які отримала ДФС, спочатку призначалися для створення Бюро фінансових розслідувань (БФР), яке повинно було замінити правоохоронну функцію податкової міліції, а сама міліція - ліквідована.

Створення БФР входило до передвиборної програми президента Володимира Зеленського та його партії Слуга народу. Але відповідний законопроект Верховна Рада відхилила в січні. Перед цим фінансовий комітет парламенту рекомендував його не приймати.

У коментарі Схемам голова комітету Данило Гетманцев (Слуга народу) заявив, що не може озвучити мотиви такого рішення. За словами його заступника Ярослава Залізняка (Голос), президент Зеленський хоче, щоб БФР підкорялося йому, а не Мінфіну, тому голосування за законопроект провалили.

Відразу після цього голосування ДФС попросила подвоїти їй фінансування, йдеться в розслідуванні. Зокрема, у листах до Мінфіну мова йшла про збільшення зарплат з 6 000 грн до 21 000 грн - у центральному апараті та до 13 500 грн - в територіальних органах.

Збільшення фінансування податкової міліції Кабмін підтримав у день призначення в. о. голови ДФС Сергія Солодченка, колишнього податкового міліціонера, який обіймав високі посади за часів Януковича, зазначається в сюжеті.

У вересні 2019 року Кабмін тимчасово продовжив повноваження податкової міліції в ДФС. Також у вересні був створений департамент із фінрозслідувань у Генпрокуратурі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у рамках підготовки до створення БФР ліквідував департамент захисту економіки Нацполіції.

Створення Бюро фінрозслідувань було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для укладення нової програми кредитування.