Податковій службі подали перші добровільні декларації

В Україні через систему прийняття електронних декларацій податкової служби подані перші добровільні декларації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив керівник ДПС Євген Олійников.

"Ми вбачаємо у цьому те, що платники податків зацікавлені в одноразовому нульовому декларуванні", - заявив Олійников.

Як повідомлялося, в Україні з 1 вересня 2021 року розпочалось одноразове (спеціальне) добровільне декларування.

Подача нульової декларації є добровільною і дозволяє легалізувати майно та доходи.

Декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за ту суму, яку він задекларує.

Зазначені в декларації гроші та активи не зможуть використовуватись як докази в будь-яких процесах чи у намаганнях притягнути людину до відповідальності.