Податкова міліція відзвітувала про ліквідацію 264 нелегальних АЗС

Податкова міліція в рамках боротьби з незаконним обігом і роздрібною торгівлею пальним ліквідувала 264 нелегальні автозаправні станції, повідомила Державна фіскальна служба (ДФС).

"За підсумками проведених заходів у період із 13 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року встановлено та зупинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. Із незаконного обігу вилучено понад 3,5 тис. тонн паливно- мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн і обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю понад 57 млн грн", - зазначило відомство у соцмережі Facebook у п'ятницю.

Наразі здійснюється демонтаж обладнання, яке використовували у незаконній діяльності, додали у відомстві.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив ДФС і правоохоронним органам вирішити проблему нелегального обігу пального до 9 січня 2020 року.