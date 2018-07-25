Подготовка к отопительному сезону отстает от графика

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что сейчас наблюдается отставание от графика подготовки регионов к отопительному сезону.

Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает "Укринформ".

"Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика", - прокомментировал Зубко данные о подготовке к предстоящей зиме.

Одновременно он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено.

Кроме того, Зубко отметил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. Так, по его словам, по сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако и сейчас остается "критическим".

В связи с наличием такой задолженности вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет "непростой".

В свою очередь, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк сообщил, что техническую подготовку жилого фонда к отопительному сезону прошли 51,8% домов, а среди учреждений социальной сферы - 51,5%.

В то же время он добавил, что из 1,937 млрд грн, предусмотренных на подготовку жилого фонда к зиме, профинансировано 42,7%.

Ранее о трудностях в подготовке к отопительному сезону сообщили в Киевской городской администрации.