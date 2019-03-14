Поднимать цены на газ с 1 мая необязательно - Нафтогаз

Цена газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей (ПСО). Об этом говорится в письме председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману

Согласно документу, Нафтогаз купил газ в точке (VTP- Ред.) Словакии за 5981 грн/тысячу кубометров, передает ЭП. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн/тысячу кубов, отмечается в документе.

"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - говорится в письме.

"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - пишет Коболев.

В связи с этим глава Нафтогаза предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года.

Такая либерализация предусматривает отмену режима ПСО и устранения существующих ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газосбытовые компании, считает Коболев.

По данным ГФС, в феврале 2019-го средняя стоимость импортного газа для Украины составляла $291 за тысячу кубометров. Это на 8,8% меньше по сравнению с январем 2018 года.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в Украине конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. До этого тысячу кубов стоило 4942 грн.

По прогнозам Кабмина, в мае 2019-го стоимость газа должна вырасти до 9852 грн за 1 тыс. кубометров, в январе 2020-го - до 9852 грн за 1 тыс. кубов.

С июля 2017 года Украина находилась в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу.